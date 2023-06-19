Uşak'ta deri hastalığıyla dünyaya gelen bebeğin babasının açtığı soybağı davası reddedildi

Eşme'de 25 Ocak 2021'de Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gözlerini açan Gökdeniz T'nin anne ve babasının boşanma kararı almasının ardından baba M.T, Eşme Asliye Hukuk Mahkemesinde çocuğun kendisinden olamayacağı iddiasıyla soybağının (nesebin) reddi davası açtı.

Annenin avukatlarının talebiyle İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yapılan DNA karşılaştırmalarında M.T'nin Gökdeniz bebeğin yüzde 99 biyolojik babası olabileceği tespitine ulaşıldı.

DNA raporu sonrası Eşme Asliye Hukuk Mahkemesinde 14 Haziran 2023'de görülen karar duruşmasında taraf avukatları ve bebeğe kayyum olarak atanan avukat hazır bulundu.

Mahkeme, babanın soybağının reddi başvurusunun reddine karar verdi.

Kararla ilgili açıklama yapan Anne E.F'nin avukatı Zeynep Avcı, annenin oğlu için adeta bir savaşçı gibi mücadele verdiğini belirterek, "Bu annelerimizi her konuda sarıp sarmalamalıyız. Ahlaksızlık ve kötülük değil bu tür insanlar ve hikayeleri öne çıkarılmalı, insanlara umut ve adaletin kıymeti hatırlatılmalı." dedi.

