Uşak'ta devrilen işçi servisindeki 10 kişi yaralandı

Uşak'ta işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Sivaslı ilçesi yönünden kent merkezine doğru ilerleyen H.Y. (51) yönetimindeki 34 FV 6335 plakalı midibüs, Yapağılar köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 9 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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