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Uşak'ta düğünde çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, babası ağır yaralandı

28.08.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta düğünde çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, babası ağır yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü, ağır yaralanan babası hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezindeki bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda Nazif Görmüş (36) ve babası Ramazan Görmüş bıçakla ağır yaralandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nafiz Görmüş, kurtarılamadı.

Baba Ramazan Görmüş'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden otomobille kaçan iki şüpheli, il merkezinde polis ekiplerince yakalandı.

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