YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta fabrikada sızan gazdan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta fabrikada sızan gazdan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı

23.02.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek oranda hidrojen sülfür gazının olduğunu tespit eden AFAD ekiplerince fabrikanın giriş ve çıkış kapılarına yerleştirilen fanlarla içerideki gaz tahliye edildi

Uşak'ta bir fabrikada sızan gazdan etkilendiği değerlendirilen işçi hastaneye kaldırıldı, yaklaşık 30 işçi tahliye edildi.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde köpek maması üretimi yapan bir fabrikada çalışan E.K. (37) makinelerin bulunduğu bölümde fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

E.K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun gazın olduğu belirlenen fabrikadaki yaklaşık 30 işçinin tahliye edilmesinin ardından bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.

Koruyucu kıyafet ve maskelerle fabrikaya giren AFAD ekipleri, yaptıkları ölçümlerde içeride yüksek oranda hidrojen sülfür gazının olduğunu tespit etti.

AFAD ekiplerince fabrikanın giriş ve çıkış kapılarına yerleştirilen fanlarla içerideki gaz tahliye edildi.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fabrikadaki hidrojen sülfür gazının nereden sızdığının belirlenmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladıKayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandıTekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İşçi

Uşak Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:37
Öğle
13:21
İkindi
16:25
Akşam
18:55
Yatsı
20:11
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşı bakın kim çıktı

Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşı bakın kim çıktı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.