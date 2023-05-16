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Uşak'ta kum yığınının altında kalan işçi öldü

16.05.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çalıştığı taş ocağında kum yığınının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Uşak'ta kum yığınının altında kalan işçi öldü

Pınarbaşı beldesi Kuruçay mevkisinde bulunan taş ocağında çalışan işçiler, iş arkadaşları İsmail Taran'ın (49) şantiyede olmadığını fark etti.

İşçiler, ocaktan çıkartılan kum yığınında göçük olduğunu görünce arama çalışması başlattı. İşçilerin çalışması sonucu Taran, kum yığınının altından çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Taran'ın cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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İşçi Uşak Sivaslı Göçük ölü

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