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Uşak’ta kumar operasyonu

16.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Uşak’takumaroynatıldığı öğrenilen iki ruhsatsız iş yerine baskın yapıldı.Kumaroynayan 27 kişiye toplamda 85 bin 50 TL para cezası kesildi.Edinilen bilgilere göre,Uşakİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi’nde iki ruhsatsız iş yerinde kumaroynatıldığı bilgisini aldı.

Uşak’takumaroynatıldığı öğrenilen iki ruhsatsız iş yerine baskın yapıldı.Kumaroynayan 27 kişiye toplamda 85 bin 50 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre,Uşakİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi’nde iki ruhsatsız iş yerinde kumaroynatıldığı bilgisini aldı. Bilgiler doğrultusunda iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyon doğrultusunda, aralarında depo sahibi de olan 27 kişiyekumaroynatmak ve sosyal mesafeyi ihlal etme suçlarından 86 bin 50 TL para cezası uygulandı. Cezai işlem uygulanan 27 kişi, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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