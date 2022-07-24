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Uşak'ta makilik alanda yangın çıktı

24.07.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta makilik alanda yangın çıktı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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