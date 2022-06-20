YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta polis ekiplerine ateş edilen otomobildeki 4 kişi tutuklandı

Uşak'ta polis ekiplerine ateş edilen otomobildeki 4 kişi tutuklandı

20.06.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta polis ekiplerine ateş edilen otomobildeki 4 kişi tutuklandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, dur ihtarına uymayan ve otomobille kaçarken polis ekiplerine tabancayla ateş eden 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, sürücüsünün ihtara uymayarak kaçmaya çalıştığı otomobili takip etti. Bu sırada otomobilden polis araçlarına doğru tabancayla ateş edildi.

Polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçta, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 840 hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Uşak'ta konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Uşak'ta konuştu:
İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdıİHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı
Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürprizÇocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürpriz
Anahtar Kelimeler:
polis Şüpheli

Uşak Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:31
Öğle
13:09
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:20
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.