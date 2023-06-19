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Uşak'ta sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildi

19.06.2023 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta sağanakla birlikte kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi ve kanalda yer yer taşkınların meydana gelmesi üzerine tedbir amaçlı 3 ev tahliye edildi.

Uşak'ta sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildi

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak dolayısıyla dereler taştı, bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle yer yer taşkınlar meydana geldi.

Aybey Mahallesi Üçüncü Okan Sokak'ta çayın kenarında bulunan 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Banaz, Sivaslı ilçeleri ile merkeze bağlı bazı köylerde de tarlalar, ahırlar ve bahçeler su altında kaldı, bazı köy yollarında ise toprak kaymaları meydana geldi.

Taşkınların yaşandığı köylere Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Toprak kaymaları nedeniyle kapanan yollar ekiplerce açıldı, taşkın yaşanan derelere iş makineleriyle müdahale edildi.

Merkeze bağlı Gökçedal köyünde su basan ahırda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve AFAD Uşak İl Müdürü Burak Edin ile Dokuzsele Çayı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Ergün, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte kentte en fazla yağışın 47 kilogram ile Banaz ilçesine düştüğünü söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde 51 ihbarın geldiğini aktaran Ergün, "Bunun 44'ü merkezden, diğerleri de köylerden. Bu ihbarların 46'sı konut, işyeri, eve, ahırlara su basması gibi ihbarlar. 5'i de vatandaşlarımızın 'biz yolda mahsur kaldık' yönündeki ihbarlarıydı. Bu ihbarların tamamına ilgili ekiplerimizce müdahale edildi. Biz de ilgili müdürlerimizle sahayı gezdik. Çok şükür şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız yok. Herhangi bir can kaybımız yok, herhangi bir hayvan kaybımız da yok. Bazı ahırları su basması sebebiyle ahırlarda kalan hayvanların tamamı kurtarıldı." dedi.

Kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükseldiğine dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti:

"Çayın debisini DSİ ve belediye görevlilerimiz sabaha kadar takip edecekler. Aybey Mahallesi'nde suyun biraz genişlemesi var. Üçüncü Okan Sokak'ta biz tedbir amaçlı 3 evi boşalttık. Bir evde yaşayan aile kalacak yerinin olduğunu söyleyerek akrabalarının yanına gitti. Diğer arkadaşlarımızı da Uşak Belediyesi'nin Kayaağıl Termal Tesisleri'ne yerleştirdik. İlçelerde ve kent merkezinde tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çok şükür şu anda da üstesinden gelemeyeceğimiz herhangi bir problem görünmüyor."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da kent merkezinde su birikintilerinin oluştuğu noktalara ekiplerin hemen müdahale ettiğini aktararak tüm ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirtti.

Ekiplerin iş yerleri ve evlerdeki su tahliyelerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü dile getiren Çakın, "Biz gece boyunca ekiplerimizle birlikte su tahliye çalışmalarını tamamlamış olacağız. Tüm ekiplerimizle teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dere sağanak taşkın

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