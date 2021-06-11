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Uşak'ta ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı

11.06.2021 04:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı

Uşak'ta ters yönde seyrederken tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında ters yönde ilerleyen Arif Deniz K. idaresindeki 16 BCU 17 plakalı otomobil, Uşak'tan İzmir istikametine giden Bilal E. yönetimindeki 47 PJ 641 plakalı tıra çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Arif Deniz K, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve 200 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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