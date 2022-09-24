Uşak'ta yol verme kavgasında bıçaklanan kişi öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Şaban Mahallesi'nde motosikletle seyir halinde olan Halil Özdemir ile yaya olarak yürüyen O.Ç. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç, Özdemir'i bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli O.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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