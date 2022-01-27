Üsküdar Belediyesinin karla mücadele ekibi balık ziyafetinde buluştu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesinin karla mücadele çalışmalarında görev alan ekip, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile balık yedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sırasında 142 personel, 21 iş makinesi, 11 kar küreme ve 37 tuzlama aracıyla ilçe genelinde yüzde 85 oranında yol açıklığı sağlandı.

Belediye ekipleri don tehlikesine karşı 120 personelle çalışmalarını gece de sürdürdü.

İlçe genelindeki 1789 noktada kar küreme yapan belediye ekipleri, yolda kalan vatandaşların evlerine ulaştırılması konusunda da destek sağladı, 43 evsiz vatandaşı Üsküdar ve çevre ilçelerdeki otellere yönlendirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ise 17 personel ve 5 araçla 375 kilogram mama dağıttı. Belediye görevlileri, 27 kedi ve 13 köpeğe müdahale ederek hayatlarını kurtardı.

- Ekibe balık ikramı

Karla mücadele çalışmalarında görev alan ekiple balık ziyafetinde buluşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Başkan Türkmen, "4 gündür, günde 18 saat mesai, 3-4 saat uykuyla çalıştılar. Birçoğu eve bile gidemedi ama açmadık cadde, sokak bırakmadılar. Sokaktaki her bir can için canla başla çalıştılar. Üsküdar'ımızın gönül elçileri ile balık ziyafetinde buluştuk, teşekkür ettik. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

