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Üsküdar'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

05.12.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üsküdar'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, 129T Bostancı-Taksim hattında çalışan, Fahri Özan idaresindeki 34 GA 3896 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı, Kısıklı Mahallesi Bulgurlu Caddesi üzerinde ilerlediği sırada alev aldı.

Dumanı gören sürücü Özan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.

Caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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yangın Üsküdar

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