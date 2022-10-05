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Üsküdar'da inşaat alanındaki göçükte bir işçi yaralandı

05.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da inşaat alanındaki göçükte bir işçi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da inşaat alanında oluşan göçükte toprakla beton duvar arasında sıkışan işçi kurtarıldı.

Acıbadem Mahallesi Postacı Sokak'ta inşaat yapılan bir alanda binanın perde duvarının yanındaki toprak çöktü.

Oluşan göçükte burada çalışma yapan işçi, toprakla beton duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenim ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

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İşçi Üsküdar İnşaat Göçük yaralı

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