SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Üsküp’te Ayşegül Özbege yarı finalde

Üsküp’te Ayşegül Özbege yarı finalde

19.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda Ayşegül Özbege çeyrek finalde Sırp rakibi Andela Prijovic’i (8-1) yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Rumen rakibi Diana Elena Vlasceanu ile karşılaşacak.

Üsküp’te Ayşegül Özbege yarı finalde

50 kiloda Aynur Erge ilk turda Avrupa şampiyonu Rus Maria Tiumerekova’ya (7-0) yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği takdirde milli güreşçi repesajda Finlandiyalı Taru Marketta ile kozlarını paylaşacak. 55 kiloda Esra Pul ilk turda Ukraynalı Khrystyna Demko’ya (7-1) yenildi. Ukraynalı finale yükselirse Pul, direkt bronz madalya için Rumen rakibi Beatrice Ferent ile mücadele edecek. 59 kiloda Elvira Kamaloğlu ilk turda Alman rakibi Anna Nuernberger’e (3-0) mağlup oldu. 68 kiloda Nesrin Baş çeyrek finalde Ukraynalı Oksana Chudyk’a çekişmeli bir mücadele sonunda (5-3) yenildi. Ukraynalı finale yükseldiği takdirde Baş, repesajda Romen Adina ile karşılaşacak.

SERBEST STİLDE İKİ FİNAL

74 kiloda İsa Demir Avusturyalı Simon Marchl’i (8-0) yendi. Bronz madalya için Yunan rakibi Georgios Kougioumtsidis ile karşılaşacak.. 86 kiloda Emre Çiftçi repesajda Avrupa ikincisi Macar Patrik Szurovszki’i zorlu geçen maçta (2-1) yendi. Bronz madalya için Moldovalı Andrian Grosul ile karşılaşacak. Finallerde ayrıca bronza madalya için 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, Ukraynalı Artem Kryvenko ile mücadele edecek. Altın madalya maçı;
92 kiloda Erhan Yaylacı, Azerbaycanlı Osman Nurmagemdova ile 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan, Rus Atsamaz Tebloev ile madalya için karşılaşacak. Yarı finaller Saat 18.00’de, finaller 19.00’da başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Stan Wawrinka Fransa Açık'a katılamayacakStan Wawrinka Fransa Açık'a katılamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

Crystal Palace gözünü kararttı

Crystal Palace gözünü kararttı

İşte Avrupa'ya gidecek tüm takımlarımız!

İşte Avrupa'ya gidecek tüm takımlarımız!

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu

Fenerbahçe Edin Visca ile anlaştı

Fenerbahçe Edin Visca ile anlaştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Ve beklenen oldu! Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Ve beklenen oldu! Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.