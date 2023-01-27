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Uslu eş anlamlısı nedir? Uslunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

26.01.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükte anlam konu içeriklerinden biri eş anlamlı kelimelerdir. Dilimizde çoğu sözcüğün anlamdaş karşılığı bulunmaktadır. Kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını bilmek cümle çeşitliliğinde büyük bir etkiye sahiptir. Cümle kurarken ne kadar farklı sözcük kullanırsak o kadar tekrara düşmeyiz. Eş anlamlı sözcükler anlamdaş olarak da tanımlanır ve cümlede birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Peki, uslu kelimesinin eş anlamı karşılığı nedir?

Uslu eş anlamlısı nedir? Uslunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Uslu sözcüğü günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıkça karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Uslu sözcüğü Türkçe kökenlidir. Bu sözcük aynı zamanda anlamdaş karşılığı bulunan sözcükler arasında yer alır. Uslu sözcüğü ayrıca cümle içerisindeki kullanımında çoğunlukla sıfat veya zarf görevinde karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre uslu kelimesinin birden fazla anlamı mevcuttur:

  • (Sıfat) Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen
  • (Zarf) Uysal bir biçimde
  • (Eskimiş) Akıllı, zeki

Ayrıca uslu sözcüğünün içerisinde geçtiği “akıllı uslu, uslu akıllı” gibi birleşik kelimeler ve “uslu durmak, uslu oturmak” gibi dilimizde kalıplaşmış olan deyim ve atasözleri de mevcuttur.

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Uslu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamdaş sözcüklerin yazım biçimleri ve söyleniş tarzları birbirinden farklıdır ancak mana açısından benzer özellik taşır. Uslu sözcüğü de dilimizde eş anlamlısı en sık kullanılan kelimelerden biridir. Uslunun eş anlamlısı olan sözcükler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Uslu eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Edepli
  • Müeddep
  • Paşa
  • Tek

Uslu kelimesinin eş anlamı olarak genellikle uysal kelimesi kullanılsa sa uysal kelimesi uslunun eş anlamlısı değildir. Yukarıdaki listede bulunan kelimeler uslu eş anlamlısı olsa da uslunun yerine tercih edilen kelimeler değildir.

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Uslunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmamaktadır. Uslu kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Marketin sahibi çok edepli bir kadındı.
  • Kardeşimin en tek hâlleri sadece yemek yediği zamanlardı.
  • Bir insanın müeddep olması onu enayi yapmaz.
  • Ahmet ne paşa çocuktu, çevresindekiler onu hep el üstünde tutuyordu.
  • Birazcık tek duraydın da tüm bunlar başımıza gelmeseydi!
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