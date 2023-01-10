Kilim eş anlamlısı nedir? Kilim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kilim sözcüğü dilimize Farsçadan geçmiştir. Bu yabancı kökenli kelime, döşeme, divan gibi yerlere serilen, desenli, kalın yün veya kıl dokuma ürüne verilen isimdir. Farsçada "yaygı, battaniye, yatak ya da yer örtüsü" gibi anlamlarda kullanılan "gilīm" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen kilim kelimesi eski dönemlerde "gilim" şeklinde yazılırken zamanla "kilim" hâlini almıştır.

Kilim kelimesi Türkçede isim türünde kullanılan ve başka bir görevi olmayan sözcüklerden biridir. Kilim kelimesi bir nesneyi adlandırmak üzere kullanılmaktadır ve zamanla farklı anlamlar kazanmamıştır. Türk Dil Kurumuna göre kilim kelimesi "Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma" anlamında kullanılır.

Kilim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kilim sözcüğü yere serilen, genellikle desenli olarak tercih edilen, kıl veya yünden yapılmış dokuma eşya anlamına gelmektedir. Farklı bir kullanımı olmayan bu kelimenin dilimizdeki tek anlamı budur. Bir eşya adlandırmak için kullanılan kilim kelimesinin çeşitli anlamları olmadığı için eş anlamlı kelimeleri de sınırlıdır. Kilim eş anlamlısı olan sözcük genellikle halı olarak kullanılsa da tam olarak birbirinin anlamlarını karşılamazlar. Halı kelimesi de yere veya mobilya üstüne serilen veya duvara gerilen yün dokuması kalın, sık tüylü eşya anlamındadır. Halı ve kilim birbirine çok benzeyen eşyaları adlandırdıkları için eş anlamlı sayılmaktadır ancak halı sözcüğü kilim kelimesinin eş anlamlısı değildir. Kilimin eş anlamlısı olan sözcükler:

Yaygı

Sergi

Sili

Kilimin eş anlamlısı olan sili ve sergi kelimeleri kilim sözcüğünün anlamını tam olarak karşılar. Yaygı kelimesi ise tam olarak karşılamasa da anlamları benzer olduğu için kilim kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilir. Bu kelimeler genellikle halk ağızlarında kullanılan karşılıklardır ve kilim kadar sık kullanılmazlar.

Kilimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kilim kelimesi dilimize eski zamanlarda geçmiş Farsça kökenli bir sözcüktür. Tek bir anlamı bulunan bu kelimenin anlamdaş kelimeleri fazla değildir. Kilim kelimesinin eş anlamlıları olarak kullanılan sili, yaygı ve sergi sözcükleri kilimin anlamını karşılayan kelimelerdir. Kilim kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile örnek cümle kurulduğunda bu sözcüklerin anlamını daha iyi anlayabiliriz. Kilim eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: