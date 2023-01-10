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Kimlik eş anlamlısı nedir? Kimlik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

10.01.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimlik kelimesi Türkçede isim olarak kullanılan ve soyut veya somut belirli şeyleri tanımlayan bir sözcüktür. Dilimizde zamanla farklı anlamlar kazanan kimlik kelimesinin eş anlamlıları da literatüre geçmiştir. Türkçede eski zamandan veri var olan “kim” kelimesinden türetilmiş “kimlik” kelimesi bugün her yerde kullanılmaktadır. Türkçe kökenli olan ve toplum tarafından benimsenmiş olan kimlik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kimlik eş anlamlısı nedir? Kimlik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimlik kelimesi Eski Türkçe "kim" sözcüğünden türetilmiş Türkçe bir sözcüktür. Kim kelimesi, kişiyi tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu kelimeye "-lIk" eki getirilerek türetilmiş kimlik kelimesi de temel anlamı olarak bir insanın nasıl bir kişi olduğunu ifade eden bir niteliği açıklar. Kimlik kelimesi Türk dilinde zaman içinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre kimlik kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü
  • Kişinin kim olduğunu tanıtan belge
  • Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü

Kimlik kelimesi insanlar veya cansız varlıklar için kullanıldığında bile esas anlamından çok uzaklaşmadan farklı anlamlar ifade etmektedir. Türkçe olan kimlik kelimesi bütün bu anlamlarında isim görevinde kullanılmaktadır.

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Kimlik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamca zengin olan kimlik kelimesi kendisini tam olarak karşılayan eş anlamlı kelimelere sahiptir. Kimlik kelimesi dilimizde farklı anlamlar kazanmış ve bu anlamlarına yönelik çeşitli eş anlamlı kelimelere sahip olmuştur. Kimlik eş anlamlısı olan bir çok kelime vardır. Kimliğin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Çehre
  • Etiket
  • Hüviyet
  • Kimlik belgesi
  • Kimlik kartı
  • Tanıtma kartı

Kimlik kelimesinin eş anlamı olarak genellikle hüviyet kelimesi kullanılır. Bunun yanı sıra çehre ve etiket kelimeleri de kimliğin eş anlamlısı olmakla birlikte mecaz anlamda kullanılan kelimelerdir. Hüviyet, kimlik kartı, kimlik belgesi ve tanıtma kartı kelimeleri bir kişinin toplumsal sistemler içerisinde yasal olarak var olduğunu gösteren bir kayıttır. Çehre ve etiket kelimeleri de herhangi bir şeyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü gibi anlamlarda kullanılır.

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Kimliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimlik kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanılarak cümle oluşturulabilir. Bu kelimeler cümle içinde kullanıldığında, cümle içinde kimlik ile aynı anlamları verebilirler. Kimlik eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • İşe başvurmak için kimlik belgesi bilgilerimi vermem ve birkaç yasal belge daha göstermem gerekiyor.
  • Türk edebiyatının "kötü" etiketinden çıkartılıp daha ön yargısız bir incelemeyi hak ettiğini düşünüyorum.
  • Hüviyetini kaybettiysen yandın işte! Hele biri bulursa bu çok tehlikeli olur, hemen bu kayıp haberini polise bildirmelisin.
  • İstanbul'un etnik çehresi geçmişteki gibi barış içinde yaşamıyor artık.
  • Tanıtma kartı olmadığı için müzeden içeriye giremedi.
  • Kimlik kartını yıl sonuna kadar yeniletmeyi sakın unutma, bir de ceza ödemeyelim.
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