Kimlik eş anlamlısı nedir? Kimlik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimlik kelimesi Eski Türkçe "kim" sözcüğünden türetilmiş Türkçe bir sözcüktür. Kim kelimesi, kişiyi tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu kelimeye "-lIk" eki getirilerek türetilmiş kimlik kelimesi de temel anlamı olarak bir insanın nasıl bir kişi olduğunu ifade eden bir niteliği açıklar. Kimlik kelimesi Türk dilinde zaman içinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre kimlik kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü

Kişinin kim olduğunu tanıtan belge

Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü

Kimlik kelimesi insanlar veya cansız varlıklar için kullanıldığında bile esas anlamından çok uzaklaşmadan farklı anlamlar ifade etmektedir. Türkçe olan kimlik kelimesi bütün bu anlamlarında isim görevinde kullanılmaktadır.

Kimlik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamca zengin olan kimlik kelimesi kendisini tam olarak karşılayan eş anlamlı kelimelere sahiptir. Kimlik kelimesi dilimizde farklı anlamlar kazanmış ve bu anlamlarına yönelik çeşitli eş anlamlı kelimelere sahip olmuştur. Kimlik eş anlamlısı olan bir çok kelime vardır. Kimliğin eş anlamlısı olan kelimeler:

Çehre

Etiket

Hüviyet

Kimlik belgesi

Kimlik kartı

Tanıtma kartı

Kimlik kelimesinin eş anlamı olarak genellikle hüviyet kelimesi kullanılır. Bunun yanı sıra çehre ve etiket kelimeleri de kimliğin eş anlamlısı olmakla birlikte mecaz anlamda kullanılan kelimelerdir. Hüviyet, kimlik kartı, kimlik belgesi ve tanıtma kartı kelimeleri bir kişinin toplumsal sistemler içerisinde yasal olarak var olduğunu gösteren bir kayıttır. Çehre ve etiket kelimeleri de herhangi bir şeyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü gibi anlamlarda kullanılır.

Kimliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimlik kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanılarak cümle oluşturulabilir. Bu kelimeler cümle içinde kullanıldığında, cümle içinde kimlik ile aynı anlamları verebilirler. Kimlik eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: