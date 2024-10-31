Üst üste alınan kötü sonuçlar eleştirileri beraberinde getirmişti... Dortmund cephesinden Nuri Şahin'in geleceği hakkında açıklama geldi!

Teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor ile başlayan ve sezon başında uzun yıllar futbolcu olarak görev yaptığı Borussia Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin için işler pek yolunda gitmiyor. Son olarak Almanya Kupası'nda Wolfsburg’a elenen Dortmund, Bundesliga’da da son 10 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Alman ekibi, alınan kötü sonuçların ardından Şahin’in geleceği hakkında bir açıklama yaptı.

SON 10 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Bundesliga'da 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 8. sırada yer alan Nuri Şahin’in Dortmund'u, 2014-2015 sezonunun ardından son 10 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Almanya Kupası'na da 2. tur maçında veda edince eleştiri okları Almanya'da Nuri Şahin'e döndü.

DORTMUND CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Bild'e konuşan Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Nuri Şahin'e olan güvenin kaybedildiği hakkında çıkan iddialara yönelik, "Sadece kalitemizi sahaya nasıl taşıyabiliriz, nasıl maç kazanabiliriz diye konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

''ÇÖZÜMLERLE UĞRAŞIYORUZ''

Hedeflerinin Devler Ligi'ne katılmak olduğunun altını çizen Lars Ricken, "Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz" sözlerini sarf etti.

''DÜŞÜNCELİ AMA ODAKLANMIŞ DURUMDA''

Nuri Şahin'in kötü gidişi hakkında konuşan Ricken, ''Maçlardan sonra Nuri'yi elbette düşünceli ama yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen bir adam olarak görüyorum. Takımla ilişkisi sağlam, maç öncesi ve sonrası takımıyla birlikte çok iyi hazırlanıyor. Titiz ve analitik." diyerek çıkan iddiaları sonlandırdı.