Usta müzisyen Timur Selçuk’un vefatı, ünlü isimleri duygulandırdı! Sanat camiası yasa boğuldu!

“Her zaman saygı ve sevgiyle andığım üstat Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Timur Selçuk’un vefatı bizleri çok üzdü. Yakın dostum olan ablası Meral Selçuk’a ve bütün aileye sabırlar diliyorum”

“Yeri dolmaz büyük kayıplara bir yenisi daha eklendi . Elveda Timur Selçuk... Ruhun şad olsun. Fotoğrafta Timur Selçuk ve babası Münir Nurettin Selçuk. Mekanları cennet olsun”

Tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu Türk pop müziğin yorumcusu, besteci ve piyanist Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk’un ani ölümünün ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ustalarına veda etti.

HARUN TEKİN

“Kalamış” çalıp söylerken bir ara durup göğe, babasına (Münir Nurettin) “çok tiz yazmışsın” der gibi serzenişi sahnede gördüğüm en yüklü anlardan biriydi. Büyük besteci Timur Selçuk hem “ayrılanlar için” dinleyelim arkasından, hem de “pireli şarkı”.

İPEK ACAR

“İlk hocam... Ne büyük bir değer. Bıraktığı eserler sonsuza kadar nesilden nesile yaşayacak. Daha çok olmadı telefonda konuşalı sesi çok iyi geliyordu. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun”

MAHSUN KIRMIZIGÜL

“Çok değerli usta müzisyen Timur Selçuk, vefat etmiş. Çok üzüldüm. Ülkemiz çok değerli bir müzik adamını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim”

NİLGÜN BELGÜN

“Mekanı cennet olsun, çok üzüldüm. Şarkılarıyla büyüdük. Timur Selçuk...”

YILDIZ ASYALI

“Daha 7 yaşındayken sevgili Timur Selçuk ile İstanbul Devlet Opera ve balesinde çalışma fırsatı buldum. Çocukluğumun en güzel günlerindendi... Bir yıldız daha kaydı o yıllardan. Her daim içimizde parlayacaksınız. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Eserlerinizle yaşamaya devam edeceksiniz”

ZAFER ALGÖZ

“Timur Selçuk... Güzel şarkıların bestecisi. Başımız sağ olsun”



