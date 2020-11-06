Usta müzisyen Timur Selçuk’un vefatı, ünlü isimleri duygulandırdı! Sanat camiası yasa boğuldu!

Tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu Türk pop müziğin yorumcusu, besteci ve piyanist Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk’un ani ölümünün ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ustalarına veda etti.
“Yeri dolmaz büyük kayıplara bir yenisi daha eklendi . Elveda Timur Selçuk... Ruhun şad olsun. Fotoğrafta Timur Selçuk ve babası Münir Nurettin Selçuk. Mekanları cennet olsun”
"Hocaların hocası ,Rahmetli Büyük Münir Nurettin Selçuk hocam ; bugün oğlunuz piyanist, bestekar, çok sesli müziğin ustası ,sevgili arkadaşım Timur Selçuk’la kavuştuğunuz gündür. “Evlatlar ebeveynlerinin ayak izleridir.” Nurlarla uyuyun!"
“Güle güle Timur Selçuk...”
“Unutulmaz şarkıların bestecisi, eşsiz müzik insanı, çok kıymetli dostum Timur Selçuk'un kaybından duyduğum acı büyüktür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.”
“Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun büyük usta”
“Her zaman saygı ve sevgiyle andığım üstat Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Timur Selçuk’un vefatı bizleri çok üzdü. Yakın dostum olan ablası Meral Selçuk’a ve bütün aileye sabırlar diliyorum”
“Kalamış” çalıp söylerken bir ara durup göğe, babasına (Münir Nurettin) “çok tiz yazmışsın” der gibi serzenişi sahnede gördüğüm en yüklü anlardan biriydi. Büyük besteci Timur Selçuk hem “ayrılanlar için” dinleyelim arkasından, hem de “pireli şarkı”.
“İlk hocam... Ne büyük bir değer. Bıraktığı eserler sonsuza kadar nesilden nesile yaşayacak. Daha çok olmadı telefonda konuşalı sesi çok iyi geliyordu. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun”
“Çok değerli usta müzisyen Timur Selçuk, vefat etmiş. Çok üzüldüm. Ülkemiz çok değerli bir müzik adamını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim”
“Mekanı cennet olsun, çok üzüldüm. Şarkılarıyla büyüdük. Timur Selçuk...”
“Daha 7 yaşındayken sevgili Timur Selçuk ile İstanbul Devlet Opera ve balesinde çalışma fırsatı buldum. Çocukluğumun en güzel günlerindendi... Bir yıldız daha kaydı o yıllardan. Her daim içimizde parlayacaksınız. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Eserlerinizle yaşamaya devam edeceksiniz”
“Timur Selçuk... Güzel şarkıların bestecisi. Başımız sağ olsun”
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