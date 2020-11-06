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Usta müzisyen Timur Selçuk’un vefatı, ünlü isimleri duygulandırdı! Sanat camiası yasa boğuldu!

06.11.2020 15:25 | Son Güncelleme:
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Usta müzisyen Timur Selçuk’un vefatı, ünlü isimleri duygulandırdı! Sanat camiası yasa boğuldu!

Müzisyen Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. Piyanist ve besteci Timur Selçuk’un ölümüne ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, ünlü müzisyenin vefatı sevenlerini derinden etkiledi. Müzik dünyasında unutulmaz eserlere imza atan Timur Selçuk’a sanatçı dostları veda etti. Sanat camiası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Timur Selçuk’u andı.

Tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu Türk pop müziğin yorumcusu, besteci ve piyanist Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk’un ani ölümünün ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ustalarına veda etti.

Piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk yaşamını yitirdiPiyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk yaşamını yitirdi

BERNA LAÇİN

BERNA LAÇİN

“Yeri dolmaz büyük kayıplara bir yenisi daha eklendi . Elveda Timur Selçuk... Ruhun şad olsun. Fotoğrafta Timur Selçuk ve babası Münir Nurettin Selçuk. Mekanları cennet olsun”

BÜLENT ERSOY

bülent ersoy

"Hocaların hocası ,Rahmetli Büyük Münir Nurettin Selçuk hocam ; bugün oğlunuz piyanist, bestekar, çok sesli müziğin ustası ,sevgili arkadaşım Timur Selçuk’la kavuştuğunuz gündür. “Evlatlar ebeveynlerinin ayak izleridir.” Nurlarla uyuyun!"

ERDEM YENER

erdem yener

“Güle güle Timur Selçuk...”

EROL EVGİN

EROL EVGİN

“Unutulmaz şarkıların bestecisi, eşsiz müzik insanı, çok kıymetli dostum Timur Selçuk'un kaybından duyduğum acı büyüktür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.”

FETTAH CAN

fettah can

“Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun büyük usta”

HALDUN DORMEN

HALDUN DORMEN

“Her zaman saygı ve sevgiyle andığım üstat Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Timur Selçuk’un vefatı bizleri çok üzdü. Yakın dostum olan ablası Meral Selçuk’a ve bütün aileye sabırlar diliyorum”

HARUN TEKİN

HARUN TEKİN

“Kalamış” çalıp söylerken bir ara durup göğe, babasına (Münir Nurettin) “çok tiz yazmışsın” der gibi serzenişi sahnede gördüğüm en yüklü anlardan biriydi. Büyük besteci Timur Selçuk hem “ayrılanlar için” dinleyelim arkasından, hem de “pireli şarkı”.

İPEK ACAR

İPEK ACAR

“İlk hocam... Ne büyük bir değer. Bıraktığı eserler sonsuza kadar nesilden nesile yaşayacak. Daha çok olmadı telefonda konuşalı sesi çok iyi geliyordu. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun”

MAHSUN KIRMIZIGÜL

MAHSUN KIRMIZIGÜL

“Çok değerli usta müzisyen Timur Selçuk, vefat etmiş. Çok üzüldüm. Ülkemiz çok değerli bir müzik adamını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim”

NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN

“Mekanı cennet olsun, çok üzüldüm. Şarkılarıyla büyüdük. Timur Selçuk...”

YILDIZ ASYALI

YILDIZ ASYALI

“Daha 7 yaşındayken sevgili Timur Selçuk ile İstanbul Devlet Opera ve balesinde çalışma fırsatı buldum. Çocukluğumun en güzel günlerindendi... Bir yıldız daha kaydı o yıllardan. Her daim içimizde parlayacaksınız. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Eserlerinizle yaşamaya devam edeceksiniz”

ZAFER ALGÖZ

zafer algöz

“Timur Selçuk... Güzel şarkıların bestecisi. Başımız sağ olsun”


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