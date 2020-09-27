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Usta oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı! Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 23:02 | Son Güncelleme

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ali Sürmeli ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama ise oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Oktay Kaynarca da usta oyuncunun 5 gündür rahatsızlığı nedeniyle sete gelemediğini söyledi.

Beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncu Ali Sürmeli, Kadıköy'deki bir hastanede ameliyata alındı. Haberi alan sevenleri ve yakınları Ali Sürmeli'nin getirildiği hastanenin önünde beklemeye başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da hastaneye geldi.

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"TANSİYONA BAĞLI BEYİN KANAMASI"

Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin oğlu Eren Sürmeli basın mensuplarına açıklama yaptı. Usta oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

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OKTAY KAYNARCA: RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE SETE GELEMEMİŞTİ

Ali Sürmeli'nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca da hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sürmeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, “Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" dedi.

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MAHSUN KIRMIZIGÜL DE HASTANEYE KOŞTU

Ali Sürmeli'nin yakın arkadaşı olan ve bir çok projede birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı. Ali Sürmeli'nin durumu ile ilgili konuşan Kırmızıgül, “Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir abim. Yıllardır dostum. Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali abim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

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ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

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Pek çok film ve dizide oynadı. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştı.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
güzel insan Allah acil şifalar versin
Tez zamanda şifa dilerim
Allah'tan acil şifalar dilerim..
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