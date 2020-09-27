Usta oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı! Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl?

Beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncu Ali Sürmeli, Kadıköy'deki bir hastanede ameliyata alındı. Haberi alan sevenleri ve yakınları Ali Sürmeli'nin getirildiği hastanenin önünde beklemeye başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da hastaneye geldi.

"TANSİYONA BAĞLI BEYİN KANAMASI"

Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin oğlu Eren Sürmeli basın mensuplarına açıklama yaptı. Usta oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

OKTAY KAYNARCA: RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE SETE GELEMEMİŞTİ

Ali Sürmeli'nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca da hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sürmeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, “Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" dedi.