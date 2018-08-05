Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Burada ilk tetkikleri yapılan Arkın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genel durumu takibe alınan Arkın’ın durumunun iyiye gitmesi halinde yarın yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınacağı öğrenildi.
CÜNEYT ARKIN KİMDİR?
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk Sineması'nın ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonra Eskişehir Necatibey İlkokulu'na gitti. Çocukluğunda en sevdiği hikayeler menkıbelerdi. Battal Gazi, Köroğlu hikayeleri ile büyüdü.Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu. İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla "Erek" adlı bir dergi çıkarttı. Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alıyordu. 1957 yılında Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek onu "Pazar Postası"na gönderdi.
1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde küçük roller almaya başlamıştı. Tıp fakültesini bitirmesinin ardından Eskişehir'e döndü.
1963 yazında Halit Refiğ ile "Şafak Bekçileri" adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı. 1. Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refiğ, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak yönetmelikler yüzünden bu filmde rol alamadı. Aynı yılın sonbaharında Halit Refiğ "Gurbet Kuşları" adlı filmin çekimlerine hazırlanırken askerliğini bitiren Cünety Arkın filmde rol aldı. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp birleştirerek "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.
Başta romantik roller oynayan genç oyuncunun daha sonra hareketli sahnelere yatkınlığı dikkat çekti. İstanbul'a gelen sirklerde çalışanlardan akrobatik hareketler öğrendi. Burada kazandığı becerilerini Malkoçoğlu tarzı, kılıçlı ve atlı sahnelerde kullandı.
70li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olmuştu. İtalya'da da ilgi gördü. "John Arkin" adıyla tanındı. Ancak dil sorunu yüzünden fazla tanınamadı. Ünlü yönetmen Halit Refiğ'e göre John Wayne, Burt Lancaster seviyesinde bir oyuncuydu. Yurt dışına açılabilseydi dünyaca tanınacak bir oyuncu olabilirdi.
Sosyal içerikli filmlerde de rol aldı ancak en çok tanınması Malkoçoğlu serisiyle oldu. 1982 yılında çektiği "Dünyayı Kurtaran Adam" adlı filmiyle dünya sinema tarihindeki en kötü 100 film arasına girmeyi başardı. 1992 yılında televizyonun yükselişiyle dizi oyunculuğu yapmaya başladı.
Cüneyt Arkın, Güler Mocan ile 1964 yılında evlendi. 1968 yılında boşandı. Filiz (d.1966) adında kızı oldu.
Betül Işıl Cüreklibatur ile yaptığı ikinci evliliğinden Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var.
"Polis"(1992), "Zirvedekiler"(1993), "Merhamet"(1993), "Bizim Ev"(1995) gibi dizilerin ardından 1998 yılında "Gülün Bittiği Yer" adlı filmde oynadı. Ardından2000 yılında yönetmenliğini yaptığı "Oğulcan"ı çekti. "Köpek"(2005) ve "Serseri"(2003) adlı dizilerde çalıştıktan sonra 2006 yılında "Dünyayı Kurtaran Adam"ın devamı olan "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı filmde rol aldı.
2014 yılında Orçun Benli'nin senaryosunu yazıp yönettiği "Gulyabani" filminde Deniz Uğur, Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ,Hasan Küçükçetin, Kenan Ece, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Merve Oflazgibi oyuncular rol almıştır.
ALDIĞI ÖDÜLLER
1999 - 36. Antalya Film Şenliği - Yaşam Boyu Onur Ödülü
1976 - 13. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (Mağlup Edilemeyenler)
1972 - 4. Adana Altın Koza Film Şenliği - En iyi Erkek Oyuncu (Yaralı Kurt)
1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (İnsanlar Yaşadıkça)
1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi 3. Film (İnsanlar Yaşadıkça)
CÜNEYT ARKIN'IN FİLMLERİ
Oğulcan (Sinema Filmi) 1990
Şafak Sökerken (Sinema Filmi) 1988
Bombacı (Sinema Filmi) 1988
Şeytanın Oğulları (Sinema Filmi) 1987
Tanık (Sinema Filmi) 1987
Sürgündeki Adam (Sinema Filmi) 1987
Son Kahramanlar (Sinema Filmi) 1987
Sevdam Benim (Sinema Filmi) 1987
Dökülen Yapraklar (Video) 1987
Cehennem Ateşi (Sinema Filmi) 1987
Bitmeyen Adam (Sinema Filmi) 1987
Asılacak Adam (Sinema Filmi) 1987
Ölümsüz Aşk (Sinema Filmi) 1986
Yalnız Adam (Sinema Filmi) 1986
Veda (Sinema Filmi) 1986
Sokakların Kanunu (Sinema Filmi) 1986
Silah Arkadaşları (Sinema Filmi) 1986
Kral Affetmez (Sinema Filmi) 1986
Kavga (Sinema Filmi) 1986
Gırgır Hafiye (Sinema Filmi) 1986
Babasının Oğlu (Sinema Filmi) 1986
Mahkum (Sinema Filmi) 1985
Kaçış (Sinema Filmi) 1985
Kaplanlar (Sinema Filmi) 1985
Kanun Adamı (Sinema Filmi) 1985
Ateş Çemberi (Video) 1985
Ölüm Savaşçısı (Sinema Filmi) 1984
Bir Kaç Güzel Gün İçin (Sinema Filmi) 1984
Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981
Rüzgar (Sinema Filmi) 1980
Kartal Murat (Sinema Filmi) 1980
Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümce... (Sinema Filmi) 1979
Üç Sevgilim (Sinema Filmi) 1979
Vatandaş Rıza (Sinema Filmi) 1979
Küskün Çiçek (Sinema Filmi) 1979
Kanun Gücü (Sinema Filmi) 1979
Ölüm Görevi (Sinema Filmi) 1978
Görünmeyen Düşman (Sinema Filmi) 1978
Baba Kartal (Sinema Filmi) 1978
Sevgili Oğlum (Sinema Filmi) 1977
Tek Başına (Sinema Filmi) 1976
SENARYO
Merhamet (TV Dizisi) 1993
Oğulcan (Sinema Filmi) 1990
Eski Silah (Sinema Filmi) 1989
Doktorlar (TV Dizisi) 1989
Şafak Sökerken (Sinema Filmi) 1988
Bombacı (Sinema Filmi) 1988
Şeytanın Oğulları (Sinema Filmi) 1987
İnsan Avcıları (Sinema Filmi) 1987
Tanık (Sinema Filmi) 1987
Sürgündeki Adam (Sinema Filmi) 1987
Son Kahramanlar (Sinema Filmi) 1987
Dökülen Yapraklar (Video) 1987
Bitmeyen Adam (Sinema Filmi) 1987
Asılacak Adam (Sinema Filmi) 1987
Yalnız Adam (Sinema Filmi) 1986
Veda (Sinema Filmi) 1986
Sokakların Kanunu (Sinema Filmi) 1986
Sokak Kavgacısı (Sinema Filmi) 1986
Silah Arkadaşları (Sinema Filmi) 1986
Kavga (Sinema Filmi) 1986
Son Darbe (Sinema Filmi) 1985
Kaçış (Sinema Filmi) 1985
Kaplanlar (Sinema Filmi) 1985
Ateş Çemberi (Video) 1985
Ölüm Savaşçısı (Sinema Filmi) 1984
Kartal Bey (Sinema Filmi) 1984
İntikam Benim (Sinema Filmi) 1983
Çöl (Sinema Filmi) 1983
Vahşi Kan (Sinema Filmi) 1983
Ölümsüz (Sinema Filmi) 1982
Son Savaşçı (Sinema Filmi) 1982
Gırgır Ali (Sinema Filmi) 1982
Dünyayı Kurtaran Adam (Sinema Filmi) 1982
Dört Yanım Cehennem (Sinema Filmi) 1982
Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981
YAPIMCI
Doktorlar (TV Dizisi) 1989
Silah Arkadaşları (Sinema Filmi) 1986
Ölüm Savaşçısı (Sinema Filmi) 1984
İntikam Benim (Sinema Filmi) 1983
Son Savaşçı (Sinema Filmi) 1982
Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981
Kartal Murat (Sinema Filmi) 1980
Üç Sevgilim (Sinema Filmi) 1979
Vatandaş Rıza (Sinema Filmi) 1979
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