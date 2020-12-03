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Usta oyuncu Durul Bazan Seni Çok Bekledim'le ekrana dönüyor! İşte Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu

03.12.2020 21:14 | Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Durul Bazan Seni Çok Bekledim'le ekrana dönüyor! İşte Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu

Star’ın yeni dizisi, ‘Seni Çok Bekledim’ yakında seyircisi ile buluşacak. Dizide usta oyuncu Durul Bazan, ‘İsmet’ karakterini canlandıracak ve seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştıkları, yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

İsmet (Durul Bazan) için Erzincan büyük bir deniz değildir. Onun hayali hep İstanbul’dur. Songül (Selen Domaç) ile evlenip, ailesini ikna ettikten sonra daha güzel bir hayat yaşamak için İstanbul’a yerleşir.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.

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