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Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim ile ekrana dönüyor! Seni Çok Bekledim'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

01.12.2020 22:34 | Son Güncelleme:
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Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim ile ekrana dönüyor! Seni Çok Bekledim'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star’ın yeni dizisi, ‘Seni Çok Bekledim’ yakında seyircisi ile buluşacak. Dizide, başarılı oyuncu Özcan Deniz, ‘Kadir’ karakterini canlandıracak ve seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Proje tasarımı kendisine ait olan Özcan Deniz, güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşacak. Çekimleri; Erzincan, İstanbul ve Katar’in başkenti Doha’da gerçekleşen ‘Seni Çok Bekledim’, Kadir ve Ayliz’in mucizelerle dolu aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Kadir, (Özcan Deniz) başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir.
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İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

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Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerde oynadığı ve Şahin Altuğ’un yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda, Yıldız Kültür, Caner Şahin, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Mehmet Ulay, Sibel Şişman, Hakan Ummak, Gürkan Güzeyhuz ve Damla Makar gibi sevilen isimler yer alıyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.

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