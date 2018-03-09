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Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 00:23 | Son Güncelleme

Geçen hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer rolüyle gönüller taht kuran Ercan Yazgan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i Ercan Yazgan, geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA
Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren ünlü oyuncu Ercan Yazgan gece saat 23.05 sularında hayatını kaybetti. Acı haberi, Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastane de sosyal medya hesabından duyurdu.

Saygı Hastanesi şu açıklamayı yaptı:

Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur.

Ercan Yazgan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğduErcan Yazgan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

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ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. Oyuncu Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babasıdır. 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı.

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Bizimkiler ve Kaygısızlar dizisindeki tipelemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Ercan Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

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ercan yazgan bizimkiler kapıcı cafer

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Okuyucu Yorumları 82 yorum
allah rahmet eylesin kapıcı cafer rolü ile mükemmel bir oyunculuk sergilemişti mekanı cennet olsun inşallah.
Allah rahmet eylesin, Bizimkiler dizisiyle büyüdük, kapıcı Cafer buyrunnn :((
Evet kardeşim bu milletin kalbinde kapıcı cafer olarak yer almıştı .Allah rahmet eylesin.
Allah rahmetiyle muamele etsin. Çocukluğumuzdaki ekranların güzel insanlarından biriydi.
Allahın rahmeti üstüne olsun.. Mekanı cennet olsun..
herkes gidiyor sirayla yada degil
cok sevidigim karakter oyuncusu ve sanatciydi Allah rahmet eylesin
ALLAH RAHMET EYLESİN,TAKSİRATINI AFFETSİN
ALLAH RAHMET EYLESİN
Allah Rahmet Eylesin.
allah rahmet eylesin
Eskiler bir bir aramızdan ayrılıyor.. Bizimkiler dizisiyle gönlümüzde ayrı bir yeri oldu. Allah Rahmet eylesin Güzel İnsan..
Çocukluğumuz seninle geçti Cafer Amca Allah rahmet eylesin büyük üstad..
Pazar gunlerini iple cekerdik cocuklugumuz bir bir oluyo bir nesil onunla yetişti allah rahmet eylesin
ölüm sonrasında insanlardan dualarla ve güzel yorumlarla anılmak güzel şey..
ALLAH c.c rahmet eyledin o bizim çocukluğumuzun dizisi bizimkilerin kapıcı caferiydi ...
Bizimkilerin yanında Kaygısızlar dizisini de unutmamak gerek..Mekanın cennet olsun..Allah rahmet eylesin guzel insan
Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin rabbim bizimkilerin efsanesi idi nur içinde yat cafer abi
VAY BE HAYAT BÖYLE İŞTE BİZİMKİLER DİZİSİNE KİLİTLENİRDİK ÇOCUKTUK O ZAMANLAR ALLAH RAHMET EYLESİN ERCAN ABİ MEKANIN CENNET OLSUN
Karacaoğlan derki ; kondum göçülmez Acıdır ecel şerbeti içilmez Üç derdim var birbirinden seçilmez Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet etsin mükemmel oyuncuydu ola bildiğince sadeydi böyle mükemmel sanatçıları bu ülke çok arayacak
Allah rahmet eylesin
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN..
benim en sevdiğim rolu kaygısızlar dizisindeki memnundu Allah rahmet eylesin eski oyuncular bulunmuyor artık
allah rahmet eylesin bütün ummeti muhammede kabir genişliği versin rabbim bütün ölmüslerimize amin
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi adamdı
o yıllarda bizi çok güldürdü mekanı cennet olsun
yolun nurlu mekanın cennet olsun koca yürekli adam...
ne güzel ya bu kadar kişiden hayır dua almak allah bizede nasib etsin
Allah gani gani rahmet eylesin, geride kalanlarına sabır versin. Büyürken izleme fırsatına sahip olduğum en değerli sanatçıların başında gelen bir isimdin benim için..
Allah rahmet eylesin
Mekanın Cennet Olsun kapıcı cafer
Allah rahmet eylesin
allah rahmet eylesin 80 li yılların iyi oyuncusuydu mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin.Yine degerli bir oyuncumuzu kaybettik.Yakinlarinin baslari sagolsun.
30-40li yastaki bizim gibi insanlrin cocuklugunda yüzlerini güldüren güzel insanlar bir bir gidiyor :( mekani cennet olur insallah..
:((((((
Allah rahmet eylesin çocuklugumuz onları izlemekle geçti mekanı cennet olsun
Pazar akşamlarını iple çekerdik bizimkiler dizisini izlemek için çok güzel günlerdi, çocukluğum teker teker ölüyor Allah rahmet eylesin yerinde dinlersin..
HEY GİDİ ERCAN HEY!!...SEN DE KATILDIN YAVUZ ŞEKERLERİN, KEMAL SUNALLARIN KERVANINA!!.. ALLAH RAHMET EYLESİN NUR İÇİNDE YAT MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİM!....GERİDE BIRAKTIKLARINA ALLAH SABIRLAR VERSİN,ALLAH RAHMETEYLESİN...
Allah rahmet eylesin.:S Bizimkiler dizisi ve müziği,çocukluğumun vazgeçilmeziydi,şu an bile kulağımda çınlamaya başladı...
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