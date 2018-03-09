Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i Ercan Yazgan, geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren ünlü oyuncu Ercan Yazgan gece saat 23.05 sularında hayatını kaybetti. Acı haberi, Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastane de sosyal medya hesabından duyurdu.

Saygı Hastanesi şu açıklamayı yaptı:

Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur.