Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber! Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Son olarak Baba dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayranlarını korkuttu. Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki "Kundakçı" isimli tiyatro oyunuyla sahnede olan Bilginer, ikinci perdede fenalaştı.

SAHNEDE FENALAŞTI

68 yaşındaki ünlü oyuncu çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı. Bilginer, seyircilerin alkışları eşliğinde hastaneye uğurlandı.

Ekip arkadaşları da usta oyuncunun tansiyon problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bilginer'in ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğu ve herkese teşekkür ettiği belirtildi.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI DA PAYLAŞTI

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

