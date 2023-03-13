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  4. Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber! Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber! Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

13.03.2023 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Bilginer, "Kundakçı" isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede aniden fenalaştı. Usta oyuncu Haluk Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili ekip arkadaşları da ilk açıklamayı yaptı.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber! Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Son olarak Baba dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayranlarını korkuttu. Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki "Kundakçı" isimli tiyatro oyunuyla sahnede olan Bilginer, ikinci perdede fenalaştı.

SAHNEDE FENALAŞTI

68 yaşındaki ünlü oyuncu çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı. Bilginer, seyircilerin alkışları eşliğinde hastaneye uğurlandı.

haluk bilginer fenalaştı

Ekip arkadaşları da usta oyuncunun tansiyon problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bilginer'in ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğu ve herkese teşekkür ettiği belirtildi.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI DA PAYLAŞTI

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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