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  4. Usta oyuncu Kadir İnanır'dan korkutan haber! Tekrardan hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Kadir İnanır'dan korkutan haber! Tekrardan hastaneye kaldırıldı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 16:37
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Geçtiğimiz ay beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan usta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmazken hayat arkadaşı Jülide Kural konuyla ilgili açıklama yaptı.

Usta oyuncu Kadir İnanır'dan korkutan haber! Tekrardan hastaneye kaldırıldı

75 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda felç geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

O dönem entübe edilen İnanır, hastaneden taburcu edilmişti. Sanatçı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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RAHATSIZLIK GEÇİRDİ

EKOL TV'nin haberine göre; 75 yaşındaki İnanır, yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Koşuyolu'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

HAYAT ARKADAŞI AÇIKLAMA YAPTI

Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını belirten 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı.

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Kadir İnanır
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