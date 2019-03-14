Usta oyuncu Levent Beceren hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Levent Beceren’in vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, “Kurtlar Vadisi Pusu’da ‘Erol Öznesim’ karakterine hayat vermiş, Heredot Cevdet'te 97 bölüm oynamıştı. Usta oyuncu Levent Beceren kalp krizi geçirdi ve maalesef kaybettik. Ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

LEVENT BECEREN KİMDİR?

2 Eylül 1961 tarihinde dünyaya gelen tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Beceren, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Beceren, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı, 1988 yılında Berlin’e gitti ve orada Tiyatrom’da ve Weimar National Theater’da oyuncu olarak sanat hayatına devam etti. Kurtlar Vadisi Pusu ve Ekmek Teknesi başta olmak üzere çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol aldı.



