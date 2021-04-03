MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Usta oyuncu Muharrem Erdermir entübe edildi

Usta oyuncu Muharrem Erdermir entübe edildi

03.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Muharrem Erdermir’in koronavirus nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve entübe edildiği öğrenildi. Çok sayıda dizi, film ve reklamda yer alan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Usta oyuncu Muharrem Erdermir entübe edildi

Usta oyuncu Muharrem Erdermir’in Coronavirus nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve entübe edildiği öğrenildi.

Muharrem Erdemir’in ailesi ile görüştüğünü söyleyen Onur Akay, “Çok değerli dostumuz usta oyuncu Muharrem Erdemir, 4 gün önce Bağcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Muharrem Ağabey, dün maalesef entübe edildi. Uzun süredir öksürük belirtisi varmış ama ailesi ile görüştüm ve doktora götürmeye ikna edememişler. Virüs akciğerlerini kaplamış ve akciğerlerinde problem olduğu da ortaya çıkmış. Muharrem Ağabey maalesef yoğun bakımda uyutuluyor ve vücudu oksijen kabul etmiyor. Ne olur dualarınızı esirgemeyin.”

Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Muharrem Erdemir, reklam filmlerinde de rol aldı ve bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
Sen Çal Kapımı 38. bölümSen Çal Kapımı 38. bölüm
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağmur Sarnıç’tan mide bulandıran iddia! Emre Aşık hakkında dehşete düşüren ifadeler

Yağmur Sarnıç’tan mide bulandıran iddia! Emre Aşık hakkında dehşete düşüren ifadeler

Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

Diğer Haberler

Bridgerton’ın başrol oyuncusu Regé-Jean Page diziye veda ediyor

Bridgerton’ın başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Sıla ile Davut Güloğlu gerilimi devam ediyor!

Sıla ile Davut Güloğlu gerilimi devam ediyor!

Hazar Ergüçlü açıkladı! Gerçek ortaya çıktı

Hazar Ergüçlü açıkladı! Gerçek ortaya çıktı

Dilan Çıtak saldırıya uğramıştı! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Dilan Çıtak saldırıya uğramıştı! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Serkan'ın tümörü var!

Sen Çal Kapımı 38. bölüm

Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim? İşte Işın Karaca'nın genç sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve son görüntüsü...

Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.