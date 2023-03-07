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Usta oyuncu Müjde Ar babaanne olunca Türkiye'ye döndü! İşte ilk fotoğraf

07.03.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını kaybeden Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar baba oldu. Yeşilçamın usta sanatçı Müjde Ar "Çok büyük bir mutluluk oldu hepimize. Mehtap'ın yerine babanne oldum" dedi ve güzel haberi alınca Türkiye'ye döndü. Londra'da yaşayan Mehtap Ar yaptıklarını anlattı.

Usta oyuncu Müjde Ar babaanne olunca Türkiye'ye döndü! İşte ilk fotoğraf

Müjde Ar'ın 2021'de kaybettiği kardeşi Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar baba oldu. 3 aydır İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan sanatçı Müjde Ar, müjdeli haberi duyunca soluğu İstanbul'daki evinde aldı.

'Torunum' dediği Defne ile ilk kareyi paylaşan Müjde Ar, Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Çok büyük bir mutluluk oldu hepimize. 10 günlük oldu şimdi. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk oldu hepimiz için, çok tatlı. Uzun saçlarla doğdu. Anneye de benziyor, babaya da benziyor.

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Bebekler çabuk değişiyorlar tabi ama çok sevimli, çok sempatik" dedi. 'Teyze mi oldunuz?' sorusuna Müjde Ar, "Mehtap'ın yerine babanne oldum" diyerek yanıt verdi.

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LONDRA'DA HER GÜN 15 KM YÜRÜDÜ

Müjde Ar, Londra da her gün 15 km yürüdüğünü ve form tuttuğunu belirtirken, sanatçı sporun yaşam tarzı olduğunu açıkladı. Müjde Ar, yüzmeye de ağırlık vereceğini söyledi.

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YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremin kendisini çok üzdüğünü belirten sanatçı, "Hepimiz çok etkilendik, psikolojimiz inanılmaz etkilendi, elimizden geldiğince depremzedelere destek olduk maddi manevi, yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

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