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  4. Usta oyuncu Tolga Savacı 60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen duygulandıran anısı anlattı: "O ara kameraya yakalanmışız"

Usta oyuncu Tolga Savacı 60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen duygulandıran anısı anlattı: "O ara kameraya yakalanmışız"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 17:52
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Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Yazar Nermin Bezmen sosyal medya hesabından 26 Şubat'ta hayatını kaybeden eşi Tolga Savacı'yla ilgili bir paylaşım yaptı.

Usta oyuncu Tolga Savacı 60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen duygulandıran anısı anlattı: "O ara kameraya yakalanmışız"

Oyuncu Tolga Savacı, 26 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirmişti. Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verildi.

Yazar Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından eşi Savacı'yla ilgili bir paylaşım yaptı. Eşiyle yaşadığı bir anıyı anlatan Bezmen'in paylaşımı duygulandırdı.

TOLGA SAVACI

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"İYİ Kİ SEVMİŞİM SENİ"

Bezmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ah bir tanem, nasıl rüya gibi bir yaz akşamıydı. Kuruçeşme'de İl Divo konseriyle romantizmin bulutlarında dolaşmıştık. Aşktan, mutluluktan, aryalardan, mehtaptan, Boğaziçi'nin sihirinden sarhoştuk. Ilık bir rüzgâr vardı gecemizi okşayan. Bebek'e, yuvamıza 'Yürüyelim' dedik. Bayılırdık el ele yürümeye. Daha yolun başında, sandaletimin bağcığı kopuverdi.

'Taksi durdurayım aşkım' dedin. 'Hiç gerek yok sevgilim' dedim. Çıkardım sandaletlerimi, kağıt mendillerime sarıp koydum çantama. Tuttum yine o aşkla bekleyen elini, 'Haydi yürüyelim' dedim.

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'Ciddi misin?', 'Evet canım taksiye binip bu keyfi kaçıramayız'. Hayretle bakıp bir mutlu kahkaha attın, 'İşte benim kadınım!' Ellerimiz sımsıkı, ben yalın ayak, yola koyulduk, Ayşe Sultan'ın tepesine kadar. Yakalanmışız o arada kameraya... İyi ki bir tanem, iyi ki kaçırmamışız o minik ara zaman güzelliklerini. Şimdi hepsi bir arada, dev bir mutluluk ekranından yansıyorlar. İyi ki sevmişim seni, iyi ki sevmişsin beni. Hasretle, aşkla kucaklıyorum seni."

nerminbezmen


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