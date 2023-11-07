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  4. Usta oyuncu Zerrin Sümer 8 ay önce evlenmiş! 22 yıllık sevgili itirafı

Usta oyuncu Zerrin Sümer 8 ay önce evlenmiş! 22 yıllık sevgili itirafı

07.11.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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İlk evliliği ihanet yüzünden biten 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer itirafıyla gündem oldu. Sümer , 22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayarak birlikte kaldığı sevgilisiyle 8 ay önce evlendiğini itiraf etti.

Son olarak Ömer dizisinde rol alan usta oyuncu Zerrin Sümer itirafıyla gündemde. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan ve özel hayatına dair konuşan oyuncu 22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle 8 ay önce nikah masasına oturduğunu söyledi.

Özel hayatından bahseden usta oyuncu "7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem. Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim. Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım. O gece telefona dahi gidememem beni çok etkiledi. İmdat diyecek insan yoktu. Korktum biraz. Sonra aradan 1-2 sene geçince şimdiki eşimle tanıştık. İlk defa yıllar sonra birinden hoşlandım. Benimle ilgilenilmesi hoşuma gitti. Açık açık kendisine de hoşlandığımı söyledim o da çok şaşırdı. Evlilik teklifini de o etti. Aynı yaşlardayız. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda 'biz seninle evlensek ya' dedi. Ben de olur dedim" dedi.


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