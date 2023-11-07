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Dayanıklı, fonksiyonel, konforlu! Samsonite marka sırt çantasında indirim

06.11.2023 15:41 | Son Güncelleme:
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Pratik ve işlevsel bir çanta, her an yanınızda taşıdığınız eşyalarınızı düzenli ve güvende tutmanıza yardımcı olurken hayatınızı da kolaylaştırır. Sadece iş seyahatlerine değil günlük hayatta da size her adımda eşlik etmesini istediğiniz bir sırt çantası arıyorsanız Samsonite'ın kısa süreliğine 450 TL indirimle satışta olan modeline göz atabilirsiniz, işte detaylar!

Dayanıklı, fonksiyonel, konforlu! Samsonite marka sırt çantasında indirim

Seyahat severlerin ve çalışanların favori çanta markalarından Samsonite; kaliteli malzemesi, benzersiz tasarımı ve uzun ömürlülüğü ile sıradan bir çantanın çok ötesinde bir deneyim sunuyor. Siz de dayanıklı, fonksiyonel, rahat bir sırt çantası arayışındaysanız özgün tasarımı ve ferah iç hacmi sayesinde, kişisel eşyalarınızı düzenli ve güvenli bir şekilde taşımanızı sağlayacak indirimdeki SAMSONITE KB3-58-001 14.1" Securipak Notebook Sırt Çantası'na bir şans verebilirsiniz. İndirimdeki çantayı sizin için inceledik. Haydi detaylara geçelim.

Şık ve minimal: SAMSONITE KB3-58-001 14.1" Securipak Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-11-06T151432.297

Ürünün öne çıkan özellikleri

  • Hafif ve dayanıklı polyester malzemeden üretilir.
  • 14.1 inçlik dizüstü bilgisayarlar için uygundur.
  • Çift fermuarlı baş bölmesi, kolay erişim için geniş bir açılış sağlar.
  • Ön fermuarlı cep ve iç organizasyon paneli, küçük aksesuarları düzenli tutmanıza olanak tanır.
  • Birinci sınıf SBS fermuarlar, uzun ömürlü kullanım sağlar.
  • Çift su şişesi tutucu yan cepler, kolay erişim için tasarlanmıştır.
  • Ayarlanabilir ve dolanmaz omuz askıları, rahat bir taşıma deneyimi sunar.
  • Sırt bölgesindeki hava akışı ve ergonomik tasarım, uzun süreli taşımanın rahatlığını sağlar.
  • İç kısmında pedli bir dizüstü bilgisayar bölmesi ve tablet bölmesi bulunur.
  • Sırt çantasının üst kısmında taşıma tutacası bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu çantayı bilgisayarım için aldım ve hafifliği en büyük yardımcım oldu. Çantanın kendi ağırlığının günlük hayatta ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Fermuarlarının içte kalması sayesinde de tedirginlik yaşamadan toplu taşıma kullanabiliyorsunuz. Hacmi pek büyük sayılmaz ama bilgisayar eşyalarını yanında ufak tefek eşyaları almaya yetiyor. File yan cepleri olmadığı için termos benzeri eşyalar için de ana hacmi kullanmalısınız."

  • "Eşim için aldım. Çok beğendi. Kalitesi ve tasarımı çok iyi. Rengi toz pembe-bej arası bir renk. Kesinlikle tavsiye ederim. Teslimat çok hızlı, paketleme mükemmel. Amazon farkı."

  • "Notebook ve tablet için ayrı alanları var, oldukça kullanışlı."
Ürünü İncele

Bu içerik 7 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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