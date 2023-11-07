Dayanıklı, fonksiyonel, konforlu! Samsonite marka sırt çantasında indirim

"Bu çantayı bilgisayarım için aldım ve hafifliği en büyük yardımcım oldu. Çantanın kendi ağırlığının günlük hayatta ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Fermuarlarının içte kalması sayesinde de tedirginlik yaşamadan toplu taşıma kullanabiliyorsunuz. Hacmi pek büyük sayılmaz ama bilgisayar eşyalarını yanında ufak tefek eşyaları almaya yetiyor. File yan cepleri olmadığı için termos benzeri eşyalar için de ana hacmi kullanmalısınız."