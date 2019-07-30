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Usta sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.07.2019 21:42 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

Sanatçının vefat açıklamasını yapan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği şu açıklamayı yaptı:

"Tiyatromuzun değerli ustalarından Haldun Ergüvenç ağabeyimizi kaybettik.Cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz."

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HALDUN ERGÜVENÇ KİMDİR?
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç,seslendirme sanatçısı Kemal Ergüvenç'in yeğenidir. Haldun Ergüvenç, Karılar Koğuşu ve Damga Erol Taş'ı, Minyeli Abdullah filminde ise Kadir Savun'u seslendirmişti.

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