Usta şeften ezber bozan çiğ köfte tarifi! Ketçap, mayonez ve...

Çiğ köfte genellikle uzun uzun yoğurmak gereken, çok zahmet isteyen, herkesin harcı olmayan bir tarif diye bilinir. Aslında orijinali etli yapılır ama evde yapmak için genelde etsiz tarifleri tercih ederiz. Onu da çok uğraştırdığı için canımız çekse bile yapmıyoruz. Tam da bu noktada size güzel bir haberimiz var. Bu çiğ köfte sadece 15 dakika yoğrulduktan sonra servise hazır hale geliyor.
ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ
- 1 kilogram bulgur
- 100 gram isot
- 100 gram ceviz
- 350 gram ketçap
- 350 gram mayonez
- 350 gram domates salçası
- 150 gram biber salçası
- 30 gram köri
- Marul
- Limon
- Toz fıstık
ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI
- Islatıp yarım saat dinlendirdiğimiz bulguru ufaladıktan sonra diğer malzemelerle karıştırıyoruz.
- Yaklaşık 15-20 dakika yoğuruyoruz. Kendini toparladıktan sonra servise hazır demektir.
- Yoğurduğumuz çiğ köfteyi avucumuzda sıkıyoruz ve marulun üzerine koyuyoruz.
- En son toz fıstık ekliyoruz.
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