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Usta şeften ezber bozan çiğ köfte tarifi! Ketçap, mayonez ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Artık çiğ köfte krizlerine son! Canınız çektiğinde çabucak yapabileceksiniz. Çünkü bu tarifte uzun uzun yoğurmakla zaman kaybetmiyorsunuz. Hem pratik hem de lezzetli olan bu çiğ köfte tarifi ile ezber bozacağınızdan da emin olabilirsiniz. Klasik çiğ köfte tarifinden farklı olarak ketçap ve mayonez yer alan bu tarif, toz fıstıkla sunuma hazırlanıyor.

Çiğ köfte genellikle uzun uzun yoğurmak gereken, çok zahmet isteyen, herkesin harcı olmayan bir tarif diye bilinir. Aslında orijinali etli yapılır ama evde yapmak için genelde etsiz tarifleri tercih ederiz. Onu da çok uğraştırdığı için canımız çekse bile yapmıyoruz. Tam da bu noktada size güzel bir haberimiz var. Bu çiğ köfte sadece 15 dakika yoğrulduktan sonra servise hazır hale geliyor.

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

  • 1 kilogram bulgur
  • 100 gram isot
  • 100 gram ceviz
  • 350 gram ketçap
  • 350 gram mayonez
  • 350 gram domates salçası
  • 150 gram biber salçası
  • 30 gram köri
  • Marul
  • Limon
  • Toz fıstık

ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

  • Islatıp yarım saat dinlendirdiğimiz bulguru ufaladıktan sonra diğer malzemelerle karıştırıyoruz.
  • Yaklaşık 15-20 dakika yoğuruyoruz. Kendini toparladıktan sonra servise hazır demektir.
  • Yoğurduğumuz çiğ köfteyi avucumuzda sıkıyoruz ve marulun üzerine koyuyoruz.
  • En son toz fıstık ekliyoruz.


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