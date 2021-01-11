Usta şeften ezber bozan çiğ köfte tarifi! Ketçap, mayonez ve...

Çiğ köfte genellikle uzun uzun yoğurmak gereken, çok zahmet isteyen, herkesin harcı olmayan bir tarif diye bilinir. Aslında orijinali etli yapılır ama evde yapmak için genelde etsiz tarifleri tercih ederiz. Onu da çok uğraştırdığı için canımız çekse bile yapmıyoruz. Tam da bu noktada size güzel bir haberimiz var. Bu çiğ köfte sadece 15 dakika yoğrulduktan sonra servise hazır hale geliyor.

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

1 kilogram bulgur

100 gram isot

100 gram ceviz

350 gram ketçap

350 gram mayonez

350 gram domates salçası

150 gram biber salçası

30 gram köri

Marul

Limon

Toz fıstık

ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Islatıp yarım saat dinlendirdiğimiz bulguru ufaladıktan sonra diğer malzemelerle karıştırıyoruz.

Yaklaşık 15-20 dakika yoğuruyoruz. Kendini toparladıktan sonra servise hazır demektir.

Yoğurduğumuz çiğ köfteyi avucumuzda sıkıyoruz ve marulun üzerine koyuyoruz.

En son toz fıstık ekliyoruz.



