Usta şeften tane tane dökülen nohutlu pilav tarifi! Püf noktaları videoda gizli

Her türlü sulu yemeğin yanında tamamlayıcı görevi gören pilav kötü yapıldığında ne yazık ki hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Ancak pilav iyi yapıldığında tek başına bile tüketilebiliyor. Siz de, tane tane pilav nasıl yapılır diyenlerdenseniz videolu anlatımla öğrenebilirsiniz.

NOHUTLU PİLAV MALZEMELERİ

2 su bardağı pirinç

1 bardak haşlanmış nohut

3 çorba kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

NOHUTLU PİLAV YAPILIŞI