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  4. Usta şeften tane tane dökülen nohutlu pilav tarifi! Püf noktaları videoda gizli

Usta şeften tane tane dökülen nohutlu pilav tarifi! Püf noktaları videoda gizli

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Tane tane dökülen pilav nasıl yapılır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu tarifi şef Semen Öner hazırladı. Videolu anlatımda püf noktalarını da not etmeniz oldukça işinize yarayacak.

Her türlü sulu yemeğin yanında tamamlayıcı görevi gören pilav kötü yapıldığında ne yazık ki hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Ancak pilav iyi yapıldığında tek başına bile tüketilebiliyor. Siz de, tane tane pilav nasıl yapılır diyenlerdenseniz videolu anlatımla öğrenebilirsiniz.

NOHUTLU PİLAV MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 bardak haşlanmış nohut
  • 3 çorba kaşığı tereyağı
  • Bir tutam tuz

NOHUTLU PİLAV YAPILIŞI

  • Pirinci soğuk suyun altında bir kere yıkayın. Yıkadıktan sonra tencereyi ısıtın ve içerisine yağı ekleyin. Arzu ederseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz.
  • Vaktiniz müsaitse pirincinizi geceden sıcak suyla ıslatabilirsiniz. Böylelikle pişirme süresini kısaltmış olursunuz.
  • Tereyağı eridikten sonra, tencerenin içerisine yıkanan pirinçleri dökün ve kavurun.
  • Nohutlu pilav yapımında, konserve nohut kullanırsanız, nohutu önceden haşlamak zorunda kalmaz ve vakit kazanırsınız. Konserve nohut kullanılacağı zaman, soğuk suda mutlaka 1 kere yıkanmalıdır.
  • Pirinçleri iyice kavurduktan sonra, üzerine sıcak su dökün, ardından tuz ve nohut ekleyin.Tencerenin kapağını kapatın, kısık ateşte 15 dakika pişirmeye bırakın.
  • Pilav piştikten sonra altını kapatın ve dinlenmeye bırakın. Bunun için temiz bir mutfak bezi kullanın, tencerenin üzerini örtün.
  • Nohutlu pilavımız servise hazır. Afiyet olsun.
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