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Usta senarist Safa Önal'ı sinemanın devleri uğurladı! Senaryolarında başrol Türkan Şoray ile Hülya Koçyiğit'indi...

01.08.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

92 yaşında hayatını kaybeden dünya rekortmeni senarist Safa Önal için Atlas Sineması'nda saygı töreni düzenlendi. Saygı törenine ve Teşvikiye Camii'ndeki cenaze törenine Hülya Koçyiğit ile Türkan Şoray başta olmak üzere sinemanın dev isimleri katıldı.

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Türk Sineması'nın usta senarist ve yönetmenlerinden Safa Önal, 92 yaşında yaşamını yitirdi.Yaşlılığa bağlı sebeplerle 30 Temmuz'da vefat eden usta senarist bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Önal için öğle vaktine müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Ailenin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Yeşilçam'ın usta isimleri Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Serdar Gökhan'ın yanı sıra oyuncular Kerem Alışık, Zafer Algöz ve yönetmen Nazif Tunç'un arasında olduğu çok sayıda isim katıldı.

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Usta senaristin oğlu Umut Önal, tören sonrası yaptığı açıklamada, babasının son günlerinde hep yanında olduğunu dile getirerek, "Allah bana o şansı nasip etti. 6 gün boyunca yoğun bakım süreci oldu. Birdenbire bir ayrılış olmadı. O açıdan çok huzurluyum." dedi.

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Önal, babasının uzun ve güzel yaşam sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çok üretken bir yaşam sürdü. Çok sevildi, çok saygı gördü. Çok şanslı bir kul olduğuna da inanıyorum. Onun da ayrıca bir huzuru var. Bundan sonrası için Allah rahmet eylesin. Onun adını yaşatacak bir müze kurulabilir. Binlerce kitaptan oluşan çok geniş bir kütüphanesi vardı. Bir kurumsal yerde Safa Önal müzesi ya da kitaplığı gibi bir şey düşünüyoruz."

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Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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Hülya Koçyiğit Türkan Şoray teşvikiye camii yaşında

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