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Usta şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Nikah detayları ortaya çıktı

07.10.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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Son yıllarda adı taciz iddialarıyla gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgilisi ile evlenmeyi planlayan ünlü ismin eski eşleri ve çocuklarından veto yediği iddia edilmişti. Mehmet Ali Erbil ve kızıyla aynı yaşta sevgilisinin nikah detayları ortaya çıktı.

Usta şovmen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açtı. Genç sevgilisinin doğum gününde ona yüzük hediye ediyen Mehmet Ali Erbil'in evlenmeyi planladığı iddiaları çok konuşuldu.

Ancak evlilik haberlerinin ortaya çıkmasının ardından 66 yaşındaki ünlü şovmene ilk eşi Muhsine Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi'nin bu evliliğe karşı çıktığı iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil 1

Mehmet Ali Erbil ise bu iddiaları "Onların bir tek istekleri benim mutlu olmam Ali Sadi bile alıştı valla" diye reddetti.

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Şimdi de usta şovmenin nikah detayları ortaya çıktı. 2.Sayfa'da yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planlıyor.

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