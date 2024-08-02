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  4. Usta tiyatrocu Genco Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor! Ünlü isimler akın etti

Usta tiyatrocu Genco Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor! Ünlü isimler akın etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 14:47
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 86 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Genco Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor. Erkal'ın vedası için ünlü isimler Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'na akın etti.

Usta tiyatrocu Genco Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor! Ünlü isimler akın etti

MYNET-Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber 31 Temmuz'da geldi. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Genco Erkal, bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Erkal'ın vedası için gelenler Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nu doldurdu.

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Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törende sanatçılar Orhan Alkaya, Levent Ülgen, Mert Fırat da yer aldı. Genco Erkal törenin ardından da Teşvikiye Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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GENCO ERKAL KİMDİR?

Genco Erkal 28 Mart 1938'de İstanbul’da dünyaya geldi. 1959 yılından itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Genco Erkal, 1969’da, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

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1965’te Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Genco Erkal, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi.

Sinemada 1982’de At ve 1983’te Faize Hücum filmleri ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

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