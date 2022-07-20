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Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı

20.07.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta yönetmen Erden Kıral (80) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına sanat camiasından isimler ve Kıral'ın sevenleri katıldı. Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması’nda da tören düzenlendi.

Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı

'Kanal', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi pek çok filme imza atan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen usta yönetmen için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlendi.

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Törene Kıral’ın yeğeni Ayda Özlü Çevik ile sinema sektöründen yakın dostları ve öğrencileri katıldı. Yakın dostları yaptıkları konuşmalarla usta yönetmene veda ederken, törende koltukların çoğunun boş kaldığı görüldü.

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Erden Kıral'ın naaşı Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Türk sinemasında Kanal', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi birçok önemli esere imza atan Kıral'ın cenazesine sanat camiasından isimler, dostları ve sevenleri katıldı.

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"ÇOK KIYMETLİ BİR SİNEMACI"

Cenaze namazına katılan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Erden Kıral ile ilgili, “En başında, çok kıymetli bir sinemacı. Benim en sevdiğim filmlerinden bir tanesi 'Hakkari’de Bir Mevsim'dir. Kendisini yirmili yaşlarımda tanıdım. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, benim Altın Portakal aldığım film 'Abdülhamid Düşerken' idi ve o jüri başkanıydı. En iyi kadın oyuncu ödülü bana verildiğinde ilk haberi ondan almıştım, çok da mutlu olmuştum. Üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

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"SİNEMAYA ÖMÜR VERMİŞ BİR YÖNETMENİMİZ"

Cenaze namazına katılan bir diğer isim Kerem Alışık ise, “Erden Hoca sinemaya bir ömür vermiş, ömür adamış çok değerli bir yönetmenimiz. Ulu bir çınar gibi ayakta kalmayı başarmış. İşine aşına hiç acı tuz katmadan yaşamış. Onuruyla, gururuyla, bu mesleği sevdasıyla hepimize sevdirmiş, Türk sinemasına çok değerli katkılarda bulunmuş bir hocamız. Aynı zamanda Sadri Alışık Sinema Jürisinin başkanı. Sadri Alışık Ödüllerinde çok kıymetli vakitler geçirdik. Sevgimiz hep onlardan yana. Onlar gidiyor ama içimizden uğurlayamıyoruz. Mekanı cennet olsun, nurlarda yatsın İnşallah. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

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Usta yönetmen Erden Kıral’ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
erden kıral
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