Usta yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti

"Karanlıkta Uyananlar" ve "Otobüs Yolcuları" gibi hafızalara kazınan filmlere imza atan yönetmen Ertem Göreç 89 yaşında hayatını kaybetti.

ERTEM GÖREÇ KİMDİR?

1931 Bursa doğumlu olan Ertem Göreç'in ilk yönettiği film 1959 yılında çekilen Kanlı Sevda oldu.

Ertem Göreç 1961'de, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı toplumsal gerçekçi film Otobüs Yolcularını yönetti. Filmin başrollerinde Ayhan Işık, Türkan Şoray, Senih Orkan, Atıf Kaptan, Reha Yurdakul, Avni Dilligil ve Suphi Kaner oynarken, filmin özgün müziklerini ise Yalçın Tura ve Ruhi Su yaptı.

1964 yılında ise Göreç Türkiye'de ilk işçi ve grev filmi olan Karanlıkta Uyananlar'ı yönetti. Senaryosu Vedat Türkali'ye, yapımı Lütfi Akad ve Beklan Algan'a olan filmde Fikret Hakan, Ayla Algan, Beklan Algan, Tülin Elgin, Kenan Pars, Mümtaz Ener ve Hüseyin Kutman rol aldı.

Ertem Göreç'in "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı filmi ise Türkiye'de fantastik sinemanın ilk örneği sayılıyor.

