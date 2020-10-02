Ustalarına taş çıkartacak cinsten: Hamburger tarifi! Püf noktasını kimse söylememişti

Meşhur hamburgercileri unutun çünkü onlara fark atacak bir hamburger tarifi ile geldik. Bakın dışarıda nam salmış meşhur hamburgerler nasıl yapılıyor? Gelin hemen işin sırlarına bakalım.
HAMBURGER TARİFİ
Hamburger köftenizi ve ekmeğinizi siz hazırladığınız için içinize sinerek yiyecek ve yedireceksiniz. Hamburger tarifine malzeme listesiyle başlıyoruz.
- 1 kilo az yağlı kıyma
- 1 büyük yumurta
- 1/2 su bardağı kıyılmış soğan
- 1/4 su bardağı ince kuru ekmek kırıntısı
- 1 çorba kaşığı worcestershire sosu
- 1 veya 2 diş sarımsak, soyulmuş ve kıyılmış
- Yaklaşık 1/2 çay kaşığı tuz
- Yaklaşık 1/4 çay kaşığı karabiber
- 4 hamburger ekmeği
- Yaklaşık 1/4 su bardağı mayonez
- Yaklaşık 1/4 fincan ketçap
- 4 adet marul yaprağı
- 1 sert olgun domates, çekirdeksiz ve ince dilimlenmiş
- 4 ince dilim kırmızı soğan
HAMBURGER YAPILIŞI
- Köftenin yapılışı: Bir kasede kıyma, yumurta, soğan, ekmek, worcestershire, sarımsak, 1/2 çay kaşığı tuz ve 1/4 çay kaşığı karabiberi iyice karıştırın. Karışımı dört eşit parçaya bölün ve her birini hamburger köftesi büyüklüğünde şekillendirin.
- Pişirme aşaması: Hamburger köftelerini yağlı bir barbekü ızgarasına, ızgaranız yoksa yağlanmış ve ısıtılmış yapışmaz tavaya koyun. Kapağını kapatın her iki tarafı da kahverengileşene ve içi pembeleşene kadar pişirin. (Toplam 7 ila 8 dakika)
- Hamburger ekmeğinin hazırlanışı: Hamburger ekmeklerini ortada ikiye kedin tost makinesinde ya da ızgarada 30 saniye ile 1 dakika arasında hafif kızarana dek pişirin.
- Sunum aşaması: Ekmeğin altına mayonez ve ketçap sürün. Marul, domates, hamburger, soğan, tuz ve karabiber ekleyin. Son olarak diğer ekmeği de hazırladığınız hamburger üzerine kapatın ve yanına kızarmış ev patatesi de yaparak servis edin. Afiyet olsun, nefis lezzetin tadını çıkarın.
HAMBURGER TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
- Et seçimi: Nefis bir hamburger tarifi yapmak istiyorsanız et seçiminiz doğru olmalıdır. Döş veya kaburga etinden olmalıdır ve eti mutlaka derin dondurucuda donmayacak şekilde yaklaşık 15 dakika dinlendirmelisiniz.
- Etin şeklini korumak için: Köfteleri şekillendirdikten sonra her burgerin ortasına baş parmağınızla bastırın. Bu hamburgerlerinizin küçülmesini engelleyecektir. Eti hamburger köftesi büyüklüğüne getirmek içinse bir kavanoz kapağı kullanabilirsiniz. Eti kavanoz kapağı içine koyun çok bastırmadan istenilen boyuta getirin.
- Pişirme yöntemi: Etinizi pişirirken üzerine bastırmayın aksi takdirde içindeki suyun kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu da etinizin kurumasına sebep olacaktır.
- Ekmek kullanımı: Hamburger ekmeklerinizin daha yumuşak olması için hafifçe yağlayın ve mutlaka önerilen miktarda ısıtın.
- Eti dinlendirin: Köfteyi ızgaradan aldıktan sonra en az 5 dakika soğumasına izin verin. Bu etin dinlenmesini ve daha sulu olmasını sağlayacaktır.
- Malzeme dizilimi: Domatesi her zaman hamburgerin üzerine koyun domatesin içindeki asit hamburgerdeki yağ oranını dengeleyerek hoş bir kontrast oluşturuyor. Marulu ise en alta koyun bu da hamburgerdeki suyun ekmeğe geçmesini önleyecektir.
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