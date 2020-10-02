Ustalarına taş çıkartacak cinsten: Hamburger tarifi! Püf noktasını kimse söylememişti

Meşhur hamburgercileri unutun çünkü onlara fark atacak bir hamburger tarifi ile geldik. Bakın dışarıda nam salmış meşhur hamburgerler nasıl yapılıyor? Gelin hemen işin sırlarına bakalım.

HAMBURGER TARİFİ

Hamburger köftenizi ve ekmeğinizi siz hazırladığınız için içinize sinerek yiyecek ve yedireceksiniz. Hamburger tarifine malzeme listesiyle başlıyoruz.

1 kilo az yağlı kıyma

1 büyük yumurta

1/2 su bardağı kıyılmış soğan

1/4 su bardağı ince kuru ekmek kırıntısı

1 çorba kaşığı worcestershire sosu

1 veya 2 diş sarımsak, soyulmuş ve kıyılmış

Yaklaşık 1/2 çay kaşığı tuz

Yaklaşık 1/4 çay kaşığı karabiber

4 hamburger ekmeği

Yaklaşık 1/4 su bardağı mayonez

Yaklaşık 1/4 fincan ketçap

4 adet marul yaprağı

1 sert olgun domates, çekirdeksiz ve ince dilimlenmiş

4 ince dilim kırmızı soğan

HAMBURGER YAPILIŞI

Köftenin yapılışı: Bir kasede kıyma, yumurta, soğan, ekmek, worcestershire, sarımsak, 1/2 çay kaşığı tuz ve 1/4 çay kaşığı karabiberi iyice karıştırın. Karışımı dört eşit parçaya bölün ve her birini hamburger köftesi büyüklüğünde şekillendirin.

Pişirme aşaması: Hamburger köftelerini yağlı bir barbekü ızgarasına, ızgaranız yoksa yağlanmış ve ısıtılmış yapışmaz tavaya koyun. Kapağını kapatın her iki tarafı da kahverengileşene ve içi pembeleşene kadar pişirin. (Toplam 7 ila 8 dakika)

Hamburger ekmeğinin hazırlanışı: Hamburger ekmeklerini ortada ikiye kedin tost makinesinde ya da ızgarada 30 saniye ile 1 dakika arasında hafif kızarana dek pişirin.

Sunum aşaması: Ekmeğin altına mayonez ve ketçap sürün. Marul, domates, hamburger, soğan, tuz ve karabiber ekleyin. Son olarak diğer ekmeği de hazırladığınız hamburger üzerine kapatın ve yanına kızarmış ev patatesi de yaparak servis edin. Afiyet olsun, nefis lezzetin tadını çıkarın.

HAMBURGER TARİFİNİN PÜF NOKTALARI