Ustalıkla yapılmış bir cappuccino nasıl hazırlanır? Adının hikayesine çok şaşıracaksınız

Eğer gerçek bir köpüklü kahve aşığıysanız, cappuccino'nun tarifini vermeden önce ne olduğunu ve nereden geldiğini merak ediyor olabilirsiniz.

Cappuccino, buharda pişirilmiş süt ve köpüğün mükemmel dengesidir. Bu kahve tamamen yapısı ve hatta tüm elementlerin eşit bir şekilde üçte bire bölünmesiyle hazırlanır. Ustalıkla yapılmış bir cappuccino zengin olmalı ancak asidik olmamalı ve sütten gelen hafif tatlı bir tada sahip olmalıdır.

ADINI KEŞİŞLERDEN ALDI

Cappuccino, Avrupa ve Amerika'ya ilk olarak 1980'de, latte'ye benzer bir zamanda geldi. İtalya'da ortaya çıkan cappuccino, Capuchin keşişlerinin cüppelerinin tonuyla benzerlikler taşıyordu ve bu nedenle, bu içeceğe "kapuçino" adı verildi.

CAPPUCCINO NASIL YAPILIR?

Cappucino, 170 ml. ölçüsünde porselen fincanlarda sunulan klasik İtalyan kahvelerinden bir tanesidir.

Fincana 30 ml. ölçüsünde espresso konur. Bu espressonun üstüne, buhar çubuğunda kremalandırılan ve 78 dereceye ulaştırılan sıcak süt doldurulur.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, krema oranının sütten daha fazla olması, yoğun, pürüzsüz ve baloncukları olmayan iyi bir krema yapılmasıdır. Bu şekilde hazırlanan kahveye cappucino adı verilmektedir.

