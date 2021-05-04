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Justin Bieber ve Hailey Baldwin'e kimse anlam veremedi

04.05.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ve Hailey Baldwin yürüyüş tarzlarıyla herkesin dikkatini çekti. Bieber eşinin etek altını çekerler diye böyle bir yöntem buldu.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin'e kimse anlam veremedi

Geçen ay paparazzileri eşinin etek altı fotoğraflarını çekmekle suçlayan ünlü şarkıcı Justin Bieber, bu konudaki tedbirini bir an bile elden bırakmıyor.

Gösteri dünyasının genç aşıkları Justin Bieber ve Hailey Baldwin, önceki gün Miami'de görüntülendi. Yeni aç modeliyle dikkat çeken 27 yaşındaki Bieber ile eşi Hailey Baldwin Bieber, yürüyüş sırasında bir dakika bile birbirlerinden ayrılmadılar.

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Justin Bieber ile Hailey Baldwin, bir koruma ordusu tarafından çembere alındı. Buna rağmen de kendilerini bekleyen araca gidene kadar Bieber, sürekli olarak eşinin arkasında durdu.

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Onun beline sarılan Justin Bieber, Hailey Baldwin Bieber'ı araca bindirdikten sonra kendisi de aceleyle yanına oturdu. Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'ın o anları da paparazzilerin objektiflerine yakalandı.

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İkilinin bu anları sosyal medyada dalga konusu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Madem bu kadar rahatsız oluyorsunuz, o zaman 10 cm uzun giyinsin. Kene gibi yapışarak yürümek nedir? Ahahhahahah

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