Üstsüz poz verip isyan etti! "Seks bu bedenle yaptığım en son şey"

Uncut Gems filminde aldığı rolle yıldızını parlatan ünlü model Julia Fox, kısa bir süre Kanye West ile aşk yaşayarak adından söz ettirmişti. Daha önce de New York Times’a konuşan Fox, West ile hiçbir cinsel ilişki yaşamadığını da açıklamıştı.

Cosmopolitan UK'nin kapağına poz veren güzel isim yine çok iddialıydı. Üstsüz poz veren Julia Fox kadın bedeninin nasıl kutlanması gerektiğini ve kendisinin 'cinsel bir varlık' olarak 'etiketlendiğini' anlattı.

Model "seks bu bedenle yaptığım son şey" diyerek dikkat çekti. Julia Fox konuşmasında "Kadınların bedenleri kutlanmalı ve sadece cinsel obje olarak görülmemelidir. Çok fazla ten gösterdiğim için bana kızan herkes bana cinsel bir varlık olarak bu etiketi yapıştırdı. 'Ama ben bundan çok daha fazlasıyım - ve seks bu bedenle yaptığım son şey. Vücudumla gurur duyuyorum" dedi.



Julia Fox konuşmasının devamında ise "Neden açık, gerçekten havalı ve sanatsal bir şeyler giymeyeyim ki? Neden bedenimi cinsel bir obje olarak yorumlamayı seçeyim ki?" siteminde bulundu.





