Üstün Zekalı Çocuğunuz Olabilir Mi? Potansiyeli Harcamamak İçin Yapılması Gerekenler

Üstün zekalı ve yüksek potansiyelli bir çocuğun erken yaşta eğitimi oldukça önemlidir. Bu potansiyeli doğru kullanmak için dikkat etmeniz gerekenleri listede topladık!

1. Merak duygusunu sınırlamak yerine sorduğu sıra dışı soruları derinleştirin.

Üstün zekalı çocuklar, yaşlarının ötesinde ve ardı arkası kesilmeyen sorular sorma eğilimindedir. Onlara çok soru sorduklarını söylemek yerine sorularına mantıklı yanıtlar vermek ve birlikte araştırma yapmak merak duygularını canlı tutar.

2. Sadece zekasını veya neticeleri değil, gösterdiği çabayı ve süreci övün.

Sürekli çok zeki olduğunu duyan çocuklar, büyürken ve yetişkinlikte başarısız olma korkusuyla risk almaktan ve zor görevlerden kaçınmaya başlar. Zeka yerine emeğe, odaklanmaya ve problem çözerken gösterdiği stratejilere vurgu yapabilirsiniz. Bu şekilde davranışlar çocukta gelişim odaklı bir zihniyet inşa etmenizi sağlar.

3. Zihinsel yaşı ile duygusal yaşı arasındaki senkronizasyon bozukluğunu normal karşılayın.

Asenkron gelişim adı verilen bu durumda çocuklar kuantum fiziğini anlayacak zekaya sahipken oyuncağı kırıldığında 5 yaşındaki bir çocuk gibi ağlayabilirler. Bu yüzden onun sadece zihnine odaklanıp duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmemeli, yaşına uygun duygusal olgunlaşma desteği vermelisiniz.

4. Okul müfredatına ek evde ilgi alanlarına yönelik zenginleştirilmiş ortamlar sunun.

Üstün zekalı çocuklar standart okul müfredatından çok hızlı sıkılabilirler ve bu durum derse karşı ilgisizliğe yol açabilir. Evde onun ilgi duyduğu bilim, sanat, yazılım veya felsefe gibi alanlarda derinleşebileceği kitaplar, kitler ve dijital kaynaklar bulundurmaya özen gösterin.

5. Arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlandığında ona benzer ilgi alanlarına sahip sosyal gruplar bulun.

Üstün zekalı çocuklar kendi yaş gruplarıyla ortak dil bulmakta zorlanabilir ve bu durum da onları yalnızlığa itebilir. Onları robotik kulüpleri, satranç turnuvaları veya yaratıcı yazarlık atölyeleri gibi, benzer zihinsel frekanstaki çocuklarla bir araya getirebileceğiniz ortamlara yönlendirebilirsiniz.

6. Mükemmeliyetçilik ve başarısızlık kaygısıyla baş edebilmesi için hata yapmanın doğal bir şey olduğunu öğretin.

Yüksek potansiyelli çocuklar genellikle kendilerine çok yüksek hedefler koyarlar. Ardından da hata yapmaktan aşırı derecede korkarlar. Hataların öğrenme sürecinin en değerli parçası olduğunu onlara sık sık hatırlatmak oldukça önemlidir. Kendi hayatınızdan örnekler verebilir ve kusursuz olma baskısını üzerlerinden almalısınız.

7. Aşırı duyarlılık ve yoğun duygusal tepkiler verebileceğini kabul ederek ona güvenli alan sağlayın.

Bu çocukların sinir sistemleri ses, ışık, adaletsizlikler, eleştiriler gibi dışarıdan gelen uyaranlara karşı çok daha hassastır. Yoğun duygusal patlamalar yaşadıklarında kızmak yerine, sakinleşebilecekleri güvenli bir alan tanımak ve duygularını aynalamak en doğru yaklaşımdır.

8. Profesyonel zeka ve yetenek testleriyle potansiyelini haritalandırıp uzman desteği alın.

Çocuğunuzun üstün zekalı olduğunu düşünüyorsanız kulaktan dolma bilgiler yerine RAM veya uzman psikologlar eşliğinde objektif testler yaptırın. Bu sayede çocuğun güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini bilimsel olarak görerek eğitim hayatını doğru planlayabilirsiniz.