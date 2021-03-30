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Utah Jazz'dan Cleveland'a fark

30.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de Utah Jazz evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 114-75'lik skorla mağlup etti. Utah'ta Ersan İlyasova 6 dakika parkede kaldı ve 2 sayı üretti. Cleveland'da ise Cedi Osman süre almadı.

Utah Jazz'dan Cleveland'a fark

NBA'de normal sezonda heyecan 11 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 114-75 mağlup ederek, üst üste 6., toplamda da 35. galibiyetini aldı. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 6 dakika süre aldı ve 2 sayı ile oynadı.

Takımda Rudy Gobert 18 sayı, 17 ribaund ile double double yaparken, Donovan Mitchell 19, Mike Conley 18 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi.

Bu sezonki 30. yenilgisini alan Cleveland'da ise Colin Sexton 20 sayı, 3 ribaund ve Darius Garland 18 sayı, 5 asistle mücadeleyi tamamladı. Mili basketbolcu Cedi Osman ise süre bulamadı.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Washington Wizards: 132 - Indiana Pacers: 124
Brooklyn Nets: 112 - Minnesota Timberwolves: 107
New York Knicks: 88 - Miami Heat: 98
Boston Celtics: 109 - New Orleans Pelicans: 115
Detroit Pistons: 118 - Toronto Raptors: 104
Oklahoma City Thunder: 106 - Dallas Mavericks: 127
Houston Rockets: 110 - Memphis Grizzlies: 120
San Antonio Spurs: 115 - Sacramento Kings: 132
Utah Jazz: 114 - Cleveland Cavaliers: 75
Golden State Warriors: 116 - Chicago Bulls: 102
Los Angeles Clippers: 129 - Milwaukee Bucks: 105

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

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