SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Utku Yuvakuran: Evde otururken Beşiktaş'a transferimi öğrendim

Utku Yuvakuran: Evde otururken Beşiktaş'a transferimi öğrendim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.04.2020 08:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç kalecisi Utku Yuvakuran transferinin hikayesini paylaştı.

Utku Yuvakuran: Evde otururken Beşiktaş'a transferimi öğrendim

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç kalecisi Utku Yuvakuran, kulübün Instagram hesabına açıklamalarda bulundu.

Kara Kartal'a 2016 yılında Beylerbeyi'nden transfer olma hikayesini anlatan Utku, "Beylerbeyi'nde oynarken Tamer Tuna hoca, bir maçımı izlemeye gelecekti. Evde otururken Twitter'da kulübümüzün, "Utku Beşiktaş'ta" paylaşımını gördüm. Menajerimle daha konuşmamıştım. Daha sonra menajerim aradı, imza atılacağını söyledi. O anki heyecanımı anlatamam. Bir an önce gidip takımı görüp Şenol hoca ile tanışmak istedim" dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Atiba yeni teklifi bekliyor!Atiba yeni teklifi bekliyor!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Utku Yuvakuran Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Futbol maçları 6 ay seyircisiz!

Futbol maçları 6 ay seyircisiz!

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Alex Morgan'dan yürekleri hoplatan paylaşım

Alex Morgan'dan yürekleri hoplatan paylaşım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray istedi Beşiktaş transfer ediyor!

Galatasaray istedi Beşiktaş transfer ediyor!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Utku Yuvakuran: Evde otururken Beşiktaş'a transferimi öğrendim

'Evde otururken transferimi öğredim'

Adem Ljajic transfer teklifine cevap verdi!

Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Ersin Destanoğlu Sergen Yalçın'ın 1 numarası olmak istiyor

Sergen Yalçın'ın 1 numarası olmak istiyor

Atiba yeni sözleşme için beklemede

Atiba yeni teklifi bekliyor!

Anderson Talisca'nın satış fiyatı 16 milyon Euro

Talisca'nın satış fiyatı dudak uçuklattı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "UEFA Kupası tesadüf..."

Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.