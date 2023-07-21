ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE! Üvey Anne hangi gün, bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı

Üvey Anne fragmanı yayınlandığı günden itibaren merakla beklenen diziler arasında yerini aldı. Ekranda bir ayını dolduran dizinin yönetmen koltuğunda Güzide Balcı oturuyor. Merak edilen bir diğer konu ise Üvey Anne son bölüm özeti oldu. Dizinin izleyicileri Üvey Anne 4. bölüm ve ATV yayın akışını sorguluyor. İşte detaylar...

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE!

Faruk ve İpek’in önemli bir müşteriyle iş yemeğindeyken son anda çevirdiği dümenle yemeğe dahil olan Serap, tam da anlaşma konusu riske girmişken olayların seyrini değiştirir ve müşteriler tekrar anlaşma yapmak isterler. Müşterilerin anlaşma yapmak için onları kendi otellerine davet etmesiyle Serap çok mutlu olmuştur. Çünkü İpek bir toplantısı yüzünden günübirlik de olsa yapacakları bu seyahate katılmayacaktır.

Bu durum Serap’ın Faruk’la baş başa kalması için iyi bir fırsattır. Ancak Serap’ı bu konuda bekleyen sürpriz hevesini kursağında bırakacaktır. Serap ile Cem’in evlenmeyeceğini öğrenen Nisan, Cem’le geçirdiği güzel anlardan sonra Cem’e hazırladığı sürprizle büyük bir risk aldığının farkında değildir.

ÜVEY ANNE HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Üvey Anne dizisi her hafta cuma günü izleyiciyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizi, bu akşam 4. bölümü ile ekrana gelecek. Üvey Anne yeni bölüm saat 20.00'de başlayacak.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Efsun'a ait boynuna taktığı gerdanlık Serap'ı zor duruma sokacaktır. Ancak Serap'ı zor duruma sokacak başka bir konu daha vardır. Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşünür ve onlara bir oyun oynar. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gider.

Diğer yandan Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya başlamıştır. Fakat Serap'la Cem'in evleneceğini öğrendikten sonra Serap hakkında yanıldığını anlar Nisan. Ancak bu kez de şimdiye kadar arkadaşı olduğunu düşündüğü Cem'e karşı hislerinin hiç de o kadar masum olmadığıyla yüzleşecektir. İpek cephesinde ise eski eşi Mete'nin ailesini tekrar geri kazanmak için gösterdiği çaba, istemeden de olsa oğlu Ege'yi tehlikeye atacaktır.

21 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

23:15 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)

01:35 Vermem Seni Ellere

04:35 Üvey Anne

