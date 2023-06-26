Üvey Anne bu akşam var mı, neden yok? Üvey Anne yeni bölüm ne zaman? 26 Haziran 2023 ATV yayın akışı

Üvey Anne'nin yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Ekranların sevilen dizisi Üvey Anne, her pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Kanalın 26 Haziran Pazartesi gününe ait yayın akışında Üvey Anne'nin yer almadığı fark edildi. Peki, Üvey Anne dizisi neden yayınlanmıyor? Üvey Anne yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 26 Haziran 2023 Atv yayın akışı...

ÜVEY ANNE NEDEN YOK?

Atv ekranlarında yayınlanan Üvey Anne dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. 26 Haziran 2023 Pazartesi akşamı bayram haftası nedeniyle Üvey Anne dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saatinde Şirinler adlı film ekrana gelecek.

ÜVEY ANNE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Atv'nin 26 Haziran 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Şirinler adlı sinema filmi ekranlara gelecek.

Bayram haftası nedeniyle ekranlara ara veren Üvey Anne dizisinin 2. Bölümünün önümüzdeki hafta (3 Temmuz Pazartesi) yayınlanacak.

26 HAZİRAN 2023 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı Çizgi Dizi

17:00 Sağ Salim - Yerli Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Şirinler - Yerli Sinema



